Angel Reese martyrise les Sparks pour son retour

La tempête Angel Reese a soufflé sur les Sparks ! S’il y a bien une chose qu’on ne peut pas enlever à l’intérieure du Dream, c’est son engagement et son intensité. Après avoir manqué le match précédent face à Portland en raison d’une blessure à la cheville, elle en avait visiblement à revendre pour son retour.

Aux côtés de Jordin Canada et Allisha Gray (16 et 20 points), Angel Reese a été dans tous les bons coups, terminant avec 23 points à 7/11 au tir, 13 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions.

Atlanta a d’abord fait la course en tête, avec Isobel Borlase et Naz Hillmon pour accompagner Angel Reese, tandis que Rhyne Howard se montrait plus discrète (25-21). Un 7-0 initié par un tir à 3-points d’Emma Cannon a brièvement placé les Sparks devant (25-28), avant que les réussites extérieures d’Allisha Gray, Rhyne Howard et Jordin Canada ne remettent le Dream sur les bons rails (37-30).

La lutte est restée acharnée jusqu’à la pause, mais Atlanta a terminé plus fort avec un 7-0, marqué par le tir à 3-points de Naz Hillmon puis deux paniers d’Angel Reese, dont un au buzzer de la mi-temps qui a fait chavirer la salle (59-48).

Angel Reese décisive dans le « money-time »

Les Sparks étaient toutefois loin d’avoir dit leur dernier mot. Même après le 11-3 passé par Atlanta pour prendre douze longueurs d’avance (79-67), le trio Burrell-Hamby-Ogwumike a progressivement ramené Los Angeles dans le match.

Un 8-0 lancé et conclu par Rae Burrell a ainsi permis aux Californiennes d’égaliser à 83-83.

Dans le « money-time », Angel Reese a alors pris les commandes. Après un tir à 3-points inscrit depuis le corner, elle a ajouté deux lancers francs, avant de voler le ballon des mains de Nneka Ogwumike. Une interception qui a permis à Jordin Canada d’inscrire deux points supplémentaires et de porter le score à 94-87.

Atlanta a ensuite contrôlé la fin de match pour valider une victoire convaincante et le retour réussi de son intérieure.

Prochaine étape à Toronto vendredi pour le Dream, avant la réception de Chicago, l’ancienne équipe d’Angel Reese. Les Sparks ont pour leur part rendez-vous à Minnesota mercredi.