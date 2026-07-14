C’est le grand jour pour la SHAI 001 « Slither »

Shai Gilgeous-Alexander a profité des playoffs pour porter la toute dernière version de sa chaussure signature conçue en collaboration avec Converse et sortie un an plus tôt. Avec sa tige désormais 100% en cuir, ce nouveau modèle « Premium » de la SHAI 001 a ainsi brillé à chaque tour de playoffs jusqu’à l’élimination en finale de conférence face aux Spurs de Victor Wembanyama.

Après avoir teasé les versions « Ink » et « Steel », le tour est ensuite venu à ce coloris « Slither » de la SHAI 001 d’être lancée, lors du Game 1 face à San Antonio.

Celui-ci se distingue par sa tige en revêtement peau de serpent synthétique de haute qualité. Contrairement aux versions précédentes, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas été récompensé par la victoire pour sa grande première sous ce nouveau coloris.

Comme pour les autres en revanche, le marché français est convié à sa sortie mondiale, qui tombe aujourd’hui sur le site officiel de Converse au prix de 150 euros !