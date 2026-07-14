C’est le grand jour pour la SHAI 001 « Slither »

Shai Gilgeous-Alexander a profité des playoffs pour porter la toute dernière version de sa chaussure signature conçue en collaboration avec Converse et sortie un an plus tôt. Avec sa tige désormais 100% en cuir, ce nouveau modèle « Premium » de la SHAI 001 a ainsi brillé à chaque tour de playoffs jusqu’à l’élimination en finale de conférence face aux Spurs de Victor Wembanyama.
Après avoir teasé les versions « Ink » et « Steel », le tour est ensuite venu à ce coloris « Slither » de la SHAI 001 d’être lancée, lors du Game 1 face à San Antonio.
Celui-ci se distingue par sa tige en revêtement peau de serpent synthétique de haute qualité. Contrairement aux versions précédentes, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas été récompensé par la victoire pour sa grande première sous ce nouveau coloris.
Comme pour les autres en revanche, le marché français est convié à sa sortie mondiale, qui tombe aujourd’hui sur le site officiel de Converse au prix de 150 euros !
Notre verdict de la SHAI 001
Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.
La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.
C’est une véritable œuvre d’art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire avec ses pieds jusqu’à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire. Pour 130 euros, c’est assurément un modèle cinq étoiles, à ranger parmi les coups de cœur de ce début de saison.