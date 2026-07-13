TJ Warren signe au Paris Basketball

Jusqu’à maintenant, la carrière de TJ Warren avait été séparée en deux épisodes bien distincts. Avant et après sa blessure de fin 2020. Désormais, on peut ajouter un troisième chapitre avec son arrivée en France. En effet, le Paris Basketball annonce la signature de l’arrière de 32 ans, après le départ de Justin Robinson.

Après une montée en puissance à Phoenix, il avait connu l’apogée de sa carrière dans la « bulle » d’Orlando, avec les Pacers, en signant 53 points face aux Sixers et avec des performances de haut niveau. Il est alors un joueur capable de marquer quasiment 20 points de moyenne par saison. Sauf que fin décembre 2020, il se blesse au pied gauche et c’est le début des ennuis.

TJ Warren va alors manquer la suite de la saison 2020/21 puis l’intégralité de l’exercice suivant. De retour finalement en décembre 2022 avec les Nets, il n’est plus le même joueur, n’a plus le même niveau. Ses passages à Phoenix puis Minnesota sont sans relief et il quitte le monde de la NBA, après un dernier match de playoffs en mai 2025.

Dans le 3e meilleur cinq en G-League

C’est en G-League qu’il retrouve des sensations et des statistiques. Avec les Westchester Knicks, l’ailier va réussir à nouveau de belles sorties offensives, mais dans l’antichambre de la NBA. En 2025/26, il termine avec 22.7 points de moyenne et une place dans la All-NBA G-League Third Team. Mais sans convaincre New York ou une autre franchise de miser à nouveau sur lui.

C’est donc à Paris, en Betlic Elite tout comme en Euroligue, et à bientôt 33 ans (il les aura le 5 septembre), qu’il va pouvoir confirmer qu’il n’a rien perdu de sa capacité à enfiler les paniers. Afin de, pourquoi pas, s’il brille vraiment, se donner une dernière chance de rejouer en NBA.