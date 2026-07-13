Sergio De Larrea, la passe avant l’adresse

Après avoir découvert Dallas et les États-Unis pour la première fois, Sergio De Larrea a également fait ses débuts sous le maillot des Mavericks en Summer League.

En deux rencontres à Las Vegas, l’Espagnol tourne à 7 points, 4,5 rebonds et 4 passes décisives de moyenne en 28 minutes. Avec un bémol notable : son adresse. Il ne shoote pour l’instant qu’à 29% aux tirs, dont 22% à 3-points. Une maladresse qu’il compense par sa lecture du jeu et sa capacité à créer pour ses coéquipiers.

« Il a joué meneur de jeu quand il était jeune (et pas que lorsqu’il était jeune, ndlr…). Ses passes, sa vision et son intelligence prouvent qu’il évolue à ce poste depuis un moment », estime d’ailleurs Joe Boylan, l’entraîneur des Mavericks en Summer League.

Du haut de ses 2m01, Sergio De Larrea possède un profil particulièrement polyvalent.

« Il a sans doute connu une poussée de croissance, et cela lui permet désormais de jouer à plusieurs postes. La tendance en NBA est d’avoir plusieurs meneurs sur le parquet. Cela offre de la flexibilité. Il aura des opportunités avec le ballon et peut être très polyvalent. »

Une belle connexion avec ses intérieurs

Pour l’instant, le rookie s’est surtout illustré par ses passes, notamment grâce à plusieurs alley-oops adressés à ses intérieurs. Sa taille lui permet de voir au-dessus de la défense, et il ne précipite pas ses décisions.

Son adaptation au rythme et à l’impact physique de la Summer League prendra toutefois logiquement du temps.

« La Summer League peut être vraiment difficile pour les grands extérieurs, car les défenseurs sont très athlétiques et vous rentrent dedans », rappelle Joe Boylan. « Mais c’est un joueur très mature. Il est tellement calme. Il a été un peu dur envers lui-même après certains tirs, mais on ne juge pas les joueurs uniquement sur le résultat. On est surtout concentré sur le processus. Il a pris beaucoup de bons tirs et on croit en lui. »

Irrégulier au scoring, Sergio De Larrea a déjà laissé entrevoir sa capacité à organiser le jeu et à rendre ses partenaires meilleurs. Un premier aperçu prometteur, même si les Mavs savent qu’ils devront être patients avec lui.