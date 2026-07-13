Le Fever fait pleuvoir les 3-points sur les Aces

La veille, les Aces avaient signé la plus large victoire de leur histoire en écrasant le Mercury de 48 points. Ce dimanche, les joueuses de Becky Hammon ont subi à leur tour une véritable correction, dominées 109-75 par le Fever.

Indiana frappe d’abord à l’intérieur par Aliyah Boston, avant que Caitlin Clark ne réussisse un long tir à 3 points face à A’ja Wilson. Las Vegas tient le rythme durant les premières minutes, mais Kelsey Mitchell commence rapidement à faire des dégâts.

L’arrière du Fever inscrit neuf points dans le premier quart-temps, entre « stepback » derrière l’arc, tir à mi-distance et finition près du cercle. Aliyah Boston profite ensuite d’un oubli de la défense des Aces pour donner neuf longueurs d’avance à Indiana (25-16).

Le duel intérieur entre Aliyah Boston et A’ja Wilson anime le deuxième acte. Régulièrement trouvée par Caitlin Clark, la pivot du Fever atteint déjà les 15 points avant la pause. Kelsey Mitchell ajoute un panier avec la faute puis une flèche tirée depuis le logo pour permettre à Indiana de rejoindre les vestiaires avec onze points d’avance (59-48).

Sophie Cunningham fait exploser les Aces

Las Vegas revient pourtant avec de meilleures intentions. A’ja Wilson récupère deux rebonds offensifs avant de marquer, puis Jackie Young sanctionne derrière l’arc pour ramener les Aces à deux possessions (59-55).

Mais le rapprochement ne dure pas. Le Fever hausse brutalement le ton dans les dernières minutes du troisième quart-temps, porté par son adresse extérieure. Kelsey Mitchell frappe à 3 points, puis Sophie Cunningham enchaîne deux paniers primés pour repousser Las Vegas.

À l’intérieur, Monique Billings ajoute un panier avec la faute de NaLyssa Smith, et Indiana aborde le dernier acte avec seize longueurs d’avance (80-64).

Les Aces ne s’en remettront pas. Caitlin Clark inscrit deux paniers, tandis que Sophie Cunningham continue de profiter des largesses de la défense adverse. Une nouvelle fois oubliée derrière la ligne à 3 points, elle convertit avant de profiter d’un écran de Makayla Timpson pour réussir son cinquième tir extérieur de la rencontre (94-70).

L’ailière termine finalement avec 20 points à 7/9 au tir, dont 6/7 à 3 points, tandis que Kelsey Mitchell mène Indiana avec 27 unités. Le Fever boucle la rencontre avec 15 paniers à 3 points sur 31 tentatives et inflige aux Aces une lourde défaite, 109-75.

Après avoir remporté quatre de ses cinq derniers matchs, Indiana confirme ainsi sa bonne dynamique, tandis que Las Vegas passe en vingt-quatre heures d’une victoire historique à une déroute tout aussi spectaculaire.