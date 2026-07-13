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Shakira Austin finit fort face à Seattle

Publié le 13/07/2026 à 10:05 Twitter Facebook

WNBA – Sous pression pendant trois quart-temps, les Mystics ont fini par rafler la mise face au Storm (84-79), grâce au final tonitruant de leur intérieure, auteure de 27 points.

shakira austinLes 31 points de Natisha Hiedeman n’auront pas suffi. Encore une fois, le Storm a manqué de régularité sur 40 minutes pour espérer ramener autre chose qu’une nouvelle défaite de son déplacement à Washington.

Embêtée par les fautes, Dominique Malonga n’a pas suffisamment pesé offensivement, malgré ses 10 points et 15 rebonds en 22 minutes. En face, le secteur intérieur des Mystics a brillé, entre les 27 points de Shakira Austin, le double-double de Kiki Iriafen (12 points, 13 rebonds) et les 11 points de la rookie Lauren Betts.

Tout avait pourtant bien commencé pour le Storm, porté par une Natisha Hiedeman intenable et deux paniers de Dominique Malonga pour placer son équipe dans les meilleures dispositions (14-23). Malgré la réaction de Washington, un 8-1 avant la mi-temps a permis à Seattle de conserver cinq longueurs d’avance au moment de regagner les vestiaires (40-45).

Un dernier acte à sens unique

Dominique Malonga s’est ensuite employée pour contenir le coup de chaud de Sonia Citron, avant de voir le duo Hiedeman-Fam faire mouche à 3-points pour redonner jusqu’à neuf longueurs d’avance à Seattle (52-61).

Cette fois, Washington a relevé la tête pour de bon, sous l’impulsion de Kiki Iriafen et de Lauren Betts. Le panier avec la faute de la rookie a ramené les Mystics à quatre longueurs à dix minutes de la fin (64-68).

Alors que la tension montait d’un cran à chaque possession, Shakira Austin a fini par prendre le contrôle de la rencontre. L’intérieure a inscrit 10 de ses 27 points dans le dernier acte pour faire basculer la partie. Son 2+1, puis sa passe pour Lauren Betts, ont d’abord donné le ton (69-70).

Tout s’est ensuite enchaîné dans le bon sens pour Washington. Après les paniers de Sonia Citron et Georgia Amoore, Shakira Austin a frappé à 3-points, avant d’intercepter une passe de Dominique Malonga et d’aller conclure elle-même en contre-attaque (78-74).

Cette fois, Washington n’a plus lâché le morceau. Après un marcher d’Awa Fam, Shakira Austin a ajouté deux nouveaux points, puis Sonia Citron a scellé la victoire sur la ligne des lancers-francs après un échec de Flau’jae Johnson (84-79).

Seattle essaiera de se relancer mercredi à Chicago, face à une équipe également en difficulté. Washington sera pour sa part attendu dès demain soir sur le parquet de Toronto.

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