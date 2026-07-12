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Trois années garanties pour Isaiah Evans à Minnesota

Publié le 12/07/2026 à 19:52 Twitter Facebook

NBA – Choisi en 33e position de la dernière Draft, l’ancien shooteur de Duke s’engage pour quatre ans et 9,3 millions de dollars avec Minnesota.

Isaiah EvansLes Wolves ont sécurisé l’avenir d’Isaiah Evans. D’après Hoops Rumors, l’arrière rookie de 1m98 a signé un contrat de quatre ans et 9,3 millions de dollars grâce à l’exception réservée aux choix du deuxième tour.

Les trois premières saisons sont entièrement garanties, tandis que la quatrième est assortie d’une « team option ».

Isaiah Evans touchera ainsi 1,36 million de dollars en 2026/27, puis 2,29 millions et 2,69 millions lors des deux exercices suivants. Minnesota pourra enfin le conserver pour 2,92 millions de dollars en 2029/30.

Son engagement avait été retardé par le transfert à quatre équipes officialisé vendredi. Sélectionné en 33e position par Brooklyn, le joueur de 20 ans avait en réalité été choisi pour le compte des Wolves.

Après deux saisons à Duke, Isaiah Evans arrive en NBA avec une solide réputation de shooteur. Il tournait ainsi à 15,0 points de moyenne lors de sa saison sophomore, à 43% aux tirs, 36% à 3-points et 86% aux lancers-francs.

On l’imaginait d’ailleurs aux Wolves notre dernière Mock Draft, alors qu’il avait été élu dans le troisième meilleur cinq de l’ACC. Sur ses deux années chez les Blue Devils, il a converti 38,0% de ses tentatives derrière l’arc.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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