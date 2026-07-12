Trois années garanties pour Isaiah Evans à Minnesota

Les Wolves ont sécurisé l’avenir d’Isaiah Evans. D’après Hoops Rumors, l’arrière rookie de 1m98 a signé un contrat de quatre ans et 9,3 millions de dollars grâce à l’exception réservée aux choix du deuxième tour.

Les trois premières saisons sont entièrement garanties, tandis que la quatrième est assortie d’une « team option ».

Isaiah Evans touchera ainsi 1,36 million de dollars en 2026/27, puis 2,29 millions et 2,69 millions lors des deux exercices suivants. Minnesota pourra enfin le conserver pour 2,92 millions de dollars en 2029/30.

Son engagement avait été retardé par le transfert à quatre équipes officialisé vendredi. Sélectionné en 33e position par Brooklyn, le joueur de 20 ans avait en réalité été choisi pour le compte des Wolves.

Après deux saisons à Duke, Isaiah Evans arrive en NBA avec une solide réputation de shooteur. Il tournait ainsi à 15,0 points de moyenne lors de sa saison sophomore, à 43% aux tirs, 36% à 3-points et 86% aux lancers-francs.

On l’imaginait d’ailleurs aux Wolves notre dernière Mock Draft, alors qu’il avait été élu dans le troisième meilleur cinq de l’ACC. Sur ses deux années chez les Blue Devils, il a converti 38,0% de ses tentatives derrière l’arc.