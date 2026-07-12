Carter Bryant se relance et les jeunes Spurs se « vengent » des Knicks

Après une première sortie compliquée contre Atlanta (12 points à 4/13 au tir), Carter Bryant a parfaitement réagi. L’ailier des Spurs a inscrit 19 points, meilleur total du match, à 7 sur 10 au tir, dont un impeccable 2 sur 2 à 3-points, pour guider San Antonio vers une large victoire face aux Knicks (70-49) lors de la Summer League de Las Vegas. Une petite vengeance pour les jeunes Spurs après la défaite en finale NBA.

Les Spurs font la différence avant la pause

San Antonio a rapidement pris les commandes de la rencontre. Devant 16-10 après le premier quart-temps, les Texans ont complètement étouffé New York dans le deuxième acte, remporté 23-7, pour rentrer aux vestiaires avec une avance déjà confortable (39-17).

Les Knicks ont bien tenté de réagir au retour des vestiaires en remportant le troisième quart-temps (20-13), mais ils ne sont jamais parvenus à revenir sous la barre des dix points.

La maladresse offensive a largement contribué à l’écart final mais aussi au score final (70-49) : 36% de réussite pour les Spurs… contre seulement 27% pour New York. Chez les Spurs, le rookie Ja’Kobi Gillespie a lui aussi réalisé un match très solide avec 14 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions, pour une seule balle perdue.

Côté Knicks, Mohamed Diawara est toujours aussi maladroit (0 sur 5 aux tirs), tandis que Pacôme Dadiet inscrit 13 points à 4 sur 12 aux tirs.

Carter Bryant répond présent

Cette fois, le staff de San Antonio avait demandé à Carter Bryant d’être plus agressif offensivement. Mission accomplie. Très actif balle en main, le 14e choix de la Draft 2025 a multiplié les initiatives, alternant tirs à mi-distance, pénétrations et séquences où il a initié le jeu. Il s’est également illustré avec un joli tir en déséquilibre malgré la faute de Mohamed Diawara.

« Je pense avoir montré quelques bribes de ce que je suis capable de devenir. Mais je sais aussi qu’il me reste énormément de travail si je veux devenir l’un des meilleurs joueurs du monde », a confié le joueur de 20 ans.

Auteur de 4,2 points de moyenne lors de sa saison rookie en NBA, il a surtout cherché à mieux gérer ses émotions après sa prestation ratée contre les Hawks. « Aujourd’hui, j’ai mieux réussi à garder mon calme, à passer rapidement à l’action suivante sans laisser la précédente m’affecter. Je suis très compétiteur et parfois un peu perfectionniste. »

Le coach de la Summer League, Corliss Williamson, s’est montré satisfait de la réaction de son ailier. « Il a été plus agressif vers le cercle, il a mieux dirigé l’équipe et il a mieux choisi ses tirs. J’ai vraiment aimé son match » apprécie l’assistant de Mitch Johnson. « Nous savons qu’il est capable de mettre des tirs. Nous aimerions maintenant le voir mieux finir près du cercle lorsqu’il attaque le panier. Mais sa principale qualité restera sa défense. »

Et Carter Bryant l’a rappelé avec deux impressionnants « chasedown block », tout en mettant une grosse pression sur les porteurs de balle adverses.

Selon Corliss Williamson, Carter Bryant pourrait ne plus rejouer à Las Vegas. Le plan initial prévoyait deux rencontres pour le jeune ailier, afin de le ménager après le long parcours des Spurs jusqu’en finale NBA. « Nous en discutons encore, mais nous avions prévu qu’il dispute deux matches. C’est désormais fait, et cette deuxième sortie nous a montré ce que nous voulions voir. »