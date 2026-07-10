Carter Bryant rouillé pour son premier match depuis les Finals NBA

Face au 8e choix de la dernière Draft, Kingston Flemings, Carter Bryant était l’une des principales attractions de la rencontre entre les Spurs et les Hawks, disputée la nuit passée en Summer League.

La reprise a toutefois été compliquée pour l’ailier de San Antonio, à l’image de son équipe, largement battue de 27 points (93-66). Carter Bryant a terminé avec 12 points à 4/13 aux tirs, dont 1/7 à 3-points, ainsi que quatre ballons perdus en 25 minutes. Les Spurs ont également affiché un différentiel de -14 lorsqu’il était sur le terrain.

« Je sentais que j’avais besoin de me dérouiller un peu. Je n’ai pas joué depuis le Game 5 des Finales », rappelle le 14e choix de la Draft 2025, en référence au dernier match de la série perdue face aux Knicks, le 13 juin dernier.

Après plusieurs tirs complètement manqués, Carter Bryant a aussi reconnu ses difficultés en défense. « Je ne mets pas assez d’intensité de ce côté du terrain. Je dois être meilleur en défense. L’attaque va venir, comme cela a été le cas en seconde mi-temps. Mais cette défaite est inacceptable, surtout de cette manière », regrette-t-il.

Le joueur formé à Arizona a au moins su réagir après la pause, en inscrivant l’intégralité de ses 12 points en seconde période, après avoir débuté la rencontre par un 0/5 aux tirs.

Encore du travail comme leader

Le coach estival des Spurs, Corliss Williamson, a d’ailleurs apprécié son investissement défensif après la mi-temps. « Pour un premier match de reprise, il y a encore un peu de rouille. C’était donc une bonne chose qu’il soit sur le terrain pour retrouver ses sensations. On sait qu’il sera meilleur au prochain match », assure le technicien.

Celui-ci attend néanmoins davantage de Carter Bryant dans le domaine du leadership. « Plus il saura faire entendre sa voix, plus il pourra observer le jeu sous un autre angle en tant que leader, afin d’aider les autres. C’est ce qui va le faire progresser », estime Corliss Williamson.

Encore faut-il parvenir à montrer l’exemple dès le début des matchs. « C’est ce qu’il a fait lors des entraînements auxquels il a participé. Maintenant, il doit simplement commencer les matchs en donnant le ton en défense. Ensuite, ses choix doivent s’améliorer : la prise de décision, la sélection des tirs… », poursuit son coach.

Les Spurs comptent justement profiter de cette Summer League pour confier à Carter Bryant davantage de responsabilités et le tester dans des rôles différents de ceux occupés durant la saison régulière. De quoi l’aider à prendre une nouvelle dimension avant sa deuxième campagne en NBA.