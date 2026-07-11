Le jour où Tim Duncan a dit non au trio de rêve du Magic

L’histoire des Spurs aurait pu s’arrêter après un seul titre. À 24 ans, un an après son premier sacre et son trophée de MVP des Finals, Tim Duncan devient ainsi « free agent ». Et en Floride, Orlando a libéré suffisamment de marge financière pour rêver d’un trio avec Grant Hill et Tracy McGrady.

« Si Duncan vient, ce sera effrayant », s’enflamme « T-Mac ». « Ce serait injuste pour la ligue. Nous jouerons les Lakers (en Finals) pendant des années. » Lui a déjà choisi Orlando et attend désormais les deux autres stars.

Tim Duncan prend l’option très au sérieux. Le Magic lui propose 67,5 millions de dollars sur six ans et le convainc de prolonger sa visite d’une journée pour chercher une maison. Grant Hill, qui a le même agent, le voit quasiment conquis : « Quand il est reparti d’Orlando, Tim était partant pour venir au Magic, à mon avis. »

À San Antonio, l’inquiétude est totale. « C’était l’enfer », racontera Gregg Popovich. « Je ne me suis jamais dit qu’il allait rester. Je me préparais simplement à son départ. »

La panique est telle que David Robinson écourte même ses vacances à Hawaï pour revenir parler à son coéquipier…

« Il aurait simplement dû mentir »

Le dossier aurait basculé lors d’un dîner réunissant notamment Tim Duncan, Grant Hill et Doc Rivers. « Quelqu’un de l’entourage de Tim a demandé à Doc si les compagnes pouvaient voyager dans l’avion », se souvient Grant Hill. « Doc a dit non. Et l’énergie autour de la table… Ma femme a estimé qu’il aurait simplement dû mentir. »

La demande concernait Amy Sherrill, la compagne de longue date de Tim Duncan. Gregg Popovich autorisait parfois les proches à voyager avec les Spurs. Doc Rivers aurait au contraire rappelé qu’à Orlando, comme dans la majorité des franchises, l’avion était réservé aux joueurs et au staff. Selon Kristen Rivers, l’épouse du coach, cette réponse aurait refroidi Amy Sherrill, qui aurait ensuite poussé Tim Duncan à rester au Texas.

Bruce Bowen résumera ainsi l’épisode : « Doc a dit non, et c’est comme ça qu’il a perdu Tim Duncan. » Doc Rivers donnera plus tard une autre version : « Je lui ai dit que les familles pouvaient voyager de temps en temps. » Il assure surtout que Tim Duncan lui avait annoncé : « Je suis presque certain de venir au Magic. Je dois seulement retourner voir Pop. » Une dernière rencontre qui change tout.

Le 11 juillet, Tim Duncan tranche enfin : « J’aimerais rester ici et jouer encore un peu au basket. Cette décision a été beaucoup plus difficile que prévu. » Son choix préserve la dynastie naissante des Spurs.

Grant Hill sera vite miné par les blessures et Tracy McGrady ne gagnera aucune série de playoffs avec Orlando. Tim Duncan remportera quatre autres titres à San Antonio. Le destin, même en NBA, tient parfois à peu de choses…