À Montréal, le Tempo bat le record d’affluence de la WNBA

Pour sa saison inaugurale, le Toronto Tempo a choisi de dépasser les frontières de l’Ontario pour se présenter comme l’équipe de tout un pays. La première étape de cette tournée nationale avait lieu vendredi à Montréal, où 20 996 spectateurs, parmi lesquels Luguentz Dort, ont rempli le Bell Centre pour assister à la victoire des Wings face au Tempo.

Il s’agit de la plus forte affluence jamais enregistrée pour un match de saison régulière en WNBA.

« J’ai expliqué à l’équipe à quel point cette journée était particulière. Nous écrivons l’histoire. Nous nous présentons comme l’équipe du Canada, alors nous partons en tournée », a souligné Sandy Brondello. « Je dis toujours qu’il suffit d’assister à un seul match pour tomber amoureux de ce sport, car il réunit les meilleures joueuses du monde. »

Habituellement, le Tempo évolue au Coca-Cola Coliseum de Toronto, dont la capacité reste inférieure à 10 000 places. La franchise avait déjà rassemblé environ 15 000 spectateurs à la Scotiabank Arena, mais l’ambiance du Bell Centre a marqué les joueuses.

Le Tempo veut représenter tout le Canada

« Nous plaisantions ce matin en disant que nous devrions peut-être jouer ici plus souvent à cause de cette salle », sourit Laura Juskaite. « Plus de 20 000 personnes, c’est incroyable. Ce serait formidable d’avoir deux équipes au Canada. »

Malgré la rivalité historique entre Toronto et Montréal, notamment en hockey, le public québécois s’est largement rangé derrière le Tempo. Quelques maillots des Wings, et surtout de Paige Bueckers, étaient néanmoins visibles dans les tribunes.

La star de Dallas a répondu aux attentes avec 34 points, autant que Marina Mabrey, dans un duel qui a permis au public montréalais d’assister à une rencontre spectaculaire.

« Être la seule équipe canadienne représente une responsabilité », poursuit Sandy Brondello. « Nous sommes suivies dans tout le pays. Nous voulions offrir un beau spectacle, célébrer la WNBA et présenter le Tempo à de nouveaux supporters. »

Le Tempo retrouvera le Bell Centre dimanche face au Liberty. À la fin du mois d’août, la franchise poursuivra sa tournée à Vancouver, où elle recevra le Fire puis les Aces.