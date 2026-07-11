Coupé par les Pacers, Micah Potter rebondit à Portland

Les Blazers ont récupéré Micah Potter, quelques jours après que les Pacers avaient été contraints de se séparer de leur intérieur pour finaliser la signature de Larry Nance Jr.

Profitant des nombreuses blessures qui avaient touché la raquette d’Indiana, l’ancien pivot de Detroit et Utah s’était imposé dans la rotation de Rick Carlisle avec environ 10 points et 5 rebonds de moyenne en 19 minutes, tout en affichant de très bons pourcentages : 52% au tir, 42% à 3-points et 84% aux lancers-francs.

Prolongé par Indiana via une « team option » avant d’être coupé, Micah Potter débarque aux Blazers avec une année de contrat à 2.8 millions de dollars non garantie.

Autant dire que Portland ne prend aucun risque avec cette arrivée, alors même qu’il y a déjà embouteillage dans la peinture avec Donovan Clingan, Robert Williams III, Yang Hansen et Branden Carlson.

Micah Potter est le seul intérieur à ne pas avoir de contrat garanti mais c’est aussi le seul capable d’écarter le jeu et de sanctionner de loin. C’est ce qui pourrait lui permettre d’être conservé, alors même que l’effectif penche sérieusement sur les extérieurs (Ja Morant, Jrue Holiday, Shaedon Sharpe, Scoot Henderson, Damian Lillard et Vit Krejci), et qu’il n’y a pas de spécialiste du poste 4 dans le groupe.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer ou non la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Micah Potter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 3 10:20 45.5 0.0 100.0 1.3 1.7 3.0 0.0 1.3 0.3 0.3 0.3 4.0 2022-23 UTA 7 7:26 66.7 57.1 0.4 1.9 2.3 0.6 0.7 0.1 0.3 0.0 3.4 2023-24 UTA 16 11:38 47.5 42.9 75.0 0.6 2.1 2.7 0.4 0.9 0.3 0.3 0.4 3.3 2024-25 UTA 38 18:33 42.2 31.6 85.0 1.1 3.2 4.3 0.8 1.3 0.4 0.8 0.4 4.3 2025-26 IND 47 19:19 51.5 42.3 84.2 1.2 3.7 5.0 1.5 1.7 0.5 1.0 0.3 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.