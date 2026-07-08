Larry Nance Jr. rejoint les Pacers

Les Pacers ajoutent de l’expérience et de la polyvalence sous les panneaux. Selon ESPN, Larry Nance Jr. s’est ainsi entendu avec Indiana pour un contrat d’un an et 4 millions de dollars.

Capable d’évoluer comme ailier fort ou pivot, l’ancien joueur des Lakers, Cavaliers, Blazers, Pelicans ou des Hawks est un intérieur mobile, intelligent, bon passeur, capable de poser des écrans et de défendre plusieurs positions. Un complément utile pour une équipe d’Indiana qui cherche à conserver de la profondeur dans sa rotation intérieure.

Reste que l’opération n’est pas totalement anodine sur le plan financier. Comme l’a relevé l’analyste Yossi Gozlan, les Pacers n’ont actuellement pas assez de marge sous le « hard cap » du premier « apron » pour signer un joueur supplémentaire. Indiana devra donc effectuer une transaction préalable, par exemple en coupant un joueur au contrat non garanti (Micah Potter ?) ou via un échange, afin de pouvoir officialiser l’arrivée de Larry Nance Jr.

Le montant annoncé est celui du minimum vétéran auquel il peut prétendre, autour de 3.9 millions de dollars.

L’effectif des Pacers 2026/27 Meneurs : Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, T.J. McConnell, Braden Smith Arrières/Ailiers : Aaron Nesmith, Kelly Oubre Jr., Ben Sheppard, Johnny Furphy Intérieurs : Pascal Siakam, Ivica Zubac, Obi Toppin, Jarace Walker, Larry Nance Jr., Micah Potter, Jay Huff

Larry Nance Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 63 20:06 52.7 10.0 68.1 1.6 3.3 5.0 0.7 2.0 0.9 0.7 0.4 5.5 2016-17 LAL 63 23:26 52.6 27.8 73.8 1.9 4.0 5.9 1.5 2.4 1.3 0.9 0.6 7.1 2017-18 CLE 24 20:48 55.0 12.5 72.0 2.2 4.8 7.0 1.0 2.5 1.2 0.4 0.8 8.9 2017-18 LAL 42 21:57 60.1 25.0 63.2 2.6 4.2 6.8 1.4 2.7 1.4 1.0 0.5 8.6 2018-19 CLE 67 26:47 52.0 33.7 71.6 2.5 5.7 8.2 3.2 2.9 1.5 1.4 0.6 9.4 2019-20 CLE 56 26:17 53.1 35.2 67.6 1.9 5.4 7.3 2.2 1.6 1.0 1.1 0.4 10.1 2020-21 CLE 35 31:10 47.1 36.0 61.2 1.5 5.2 6.7 3.1 2.1 1.7 1.6 0.5 9.3 2021-22 NO 9 20:13 55.1 50.0 100.0 1.6 2.8 4.3 0.9 1.9 0.6 1.1 0.8 7.3 2021-22 POR 37 23:11 51.5 30.6 65.3 1.6 4.1 5.6 2.0 1.8 1.0 0.7 0.4 6.9 2022-23 NO 65 21:15 61.0 33.3 69.6 1.6 3.8 5.4 1.8 2.0 0.9 0.6 0.6 6.8 2023-24 NO 61 19:56 57.3 41.5 77.0 1.5 3.5 5.0 1.9 1.6 1.0 0.8 0.3 5.7 2024-25 ATL 24 19:18 51.6 44.7 69.2 1.0 3.3 4.3 1.6 1.5 0.8 0.7 0.5 8.5 2025-26 CLE 35 12:50 41.9 33.3 46.2 0.8 1.8 2.7 1.0 1.6 0.6 0.6 0.2 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.