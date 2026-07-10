Quand le Madison Square Garden classe les invités des Knicks selon leur « niveau de risque »

Les Knicks, leur parterre de stars au premier rang à chaque match au Madison Square Garden et… leur immense tableur d’invités potentiels, classés selon leur degré de risque. C’est ce que révèle une enquête de Wired, publiée après la fuite de nombreuses données concernant la sécurité de la salle new-yorkaise et les méthodes employées sous la direction de son propriétaire James Dolan.

À partir de ces documents piratés par le groupe ShinyHunters, Wired a identifié près de 40 000 personnalités répertoriées pour divers motifs, de leur propension supposée à semer le désordre jusqu’à leur orientation sexuelle.

Près de 400 célébrités seraient ainsi considérées comme « à risque » par la sécurité du Madison Square Garden dans une base de données créée en décembre 2020. Ces « talents » sont répartis dans plusieurs catégories : « notifié », « risque faible », « risque moyen » ou « risque élevé ».

Pour certains, leur nom est accompagné de consignes plus radicales. Le rappeur Lil Tjay, impliqué dans une bagarre dans l’enceinte lors d’un événement de boxe, est ainsi présenté comme « banni du Madison Square Garden ». Le producteur et rappeur Pete Rock est lui associé à la mention « ne pas accueillir ».

Ce dernier avait notamment soutenu l’ancien joueur des Knicks Charles Oakley, lui-même escorté hors de la salle après une altercation en 2017. « Aucun des autres propriétaires de franchises n’est aussi mesquin que Dolan », a réagi Pete Rock auprès de Wired.

Un simple tweet suffisant pour être ciblé

Certaines stars régulièrement présentes dans les travées du « MSG », et pourtant ferventes supportrices des Knicks, figurent également dans cette liste de personnalités à risque. L’acteur Ben Stiller est considéré comme un « risque faible ». La directrice de Vogue Anna Wintour et le rappeur Fat Joe, deux figures bien connues du premier rang, sont eux classés comme des « risques moyens ».

Selon Wired, ces classifications peuvent découler de simples critiques publiées en ligne contre James Dolan ou la gestion des Knicks.

« Une source a déclaré à Wired que la sécurité du Garden effectuait des recherches sur les réseaux sociaux concernant les personnalités connues qui demandaient des billets gratuits pour les matchs. Si vous êtes une célébrité et que vous êtes associé à un score de risque, même faible, cela signifie ‘que vous avez fait quelque chose publiquement, sur les réseaux sociaux, qui a attiré l’attention des mauvaises personnes’ », précise le média.

Comme Wired l’avait indiqué dans une précédente enquête, la sécurité du Madison Square Garden aurait même demandé aux forces de l’ordre locales de se rendre au domicile d’un adolescent pour… un tweet.

« Ils ont effrayé ce gamin de 14 ans du Colorado », aurait écrit un membre du personnel de sécurité du Madison Square Garden dans un message consulté par Wired.

« Ils empoisonnent un endroit censé être accessible à tous »

Parmi les personnes répertoriées, 93 sont classées dans une catégorie « LGBTQIA », comme les chanteurs Phoebe Bridgers et Ricky Martin. Wired avait déjà enquêté sur l’utilisation du système de caméras et de reconnaissance faciale du Madison Square Garden pour suivre une femme transgenre pendant plus de deux ans.

« En tant que New-Yorkais, nous adorons les Knicks et nous aimons la culture de joie et de communauté que représente le Madison Square Garden », a réagi The NEW Pride Agenda, une organisation de défense des droits LGBTQ+ à New York. « Des célébrations de titres aux concerts et aux événements réunissant des célébrités, le MSG est bien ‘la salle la plus célèbre du monde’. C’est pourquoi ces révélations sont aussi troublantes : elles empoisonnent un endroit qui est censé être accessible à tous. »

« Les publications de Wired sont inexactes et fausses », a répondu à USA Today un porte-parole du Madison Square Garden. « Le MSG va engager des poursuites judiciaires. »

Des révélations qui tranchent avec les scènes de liesse et d’extase populaire observées quelques semaines plus tôt dans la salle et autour d’elle, lors du premier sacre des Knicks depuis 53 ans.