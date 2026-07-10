Nikola Kusturica rejoint UCLA avec la Draft 2028 en ligne de mire

Cette fois, il n’y a plus de conditionnel : Nikola Kusturica s’est engagé pour plusieurs saisons avec UCLA, annonce ESPN. Kentucky, Michigan et Gonzaga étaient également sur les rangs.

Le choix des Bruins confirme la tendance évoquée ces derniers jours. Selon les premières informations venues de Serbie, son accord NIL atteindrait 12 millions de dollars sur deux ans, un montant toutefois pas encore officialisé. De quoi attirer celui qui est déjà présenté comme un candidat au premier choix de la Draft 2028.

Âgé de 17 ans depuis avril, l’ailier de 2,06 mètres vient de marquer les esprits au Mondial U17. Élu dans le meilleur cinq et meilleur défenseur du tournoi, il a compilé 24.6 points, 6.9 rebonds, 2.3 interceptions et 1.7 contre de moyenne. En finale face aux États-Unis, il a encore inscrit 37 points et capté 9 rebonds malgré la défaite serbe.

Déjà MVP de l’EuroBasket U16 en 2025, remporté avec la Serbie, Nikola Kusturica poursuit son ascension express.

Arrivé au FC Barcelone en 2023, il était devenu en septembre le plus jeune joueur de l’histoire du club à évoluer avec l’équipe première. « Nikola est un prospect d’élite, avec une taille, une technique et un esprit de compétition difficiles à trouver », résume Mick Cronin. Le coach de UCLA voit en lui un scoreur, créateur et contreur capable de contribuer immédiatement dans son équipe. Avec laquelle il devrait donc évoluer pendant deux ans.