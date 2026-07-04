Le prodige serbe Nikola Kusturica vers UCLA pour un pactole record ?

Le marché du NIL continue de bousculer l’équilibre du basket mondial. Alors que Nikola Kusturica semblait destiné à poursuivre son apprentissage au FC Barcelone, l’un des plus grands talents européens de sa génération serait désormais tout proche de rejoindre la NCAA. Et pas à n’importe quel prix.

D’après MeridianSports, le jeune Serbe devrait s’engager avec UCLA pour deux saisons, dans le cadre d’un contrat NIL estimé à 12 millions de dollars ! Un montant vertigineux pour un joueur de 17 ans, qui le placerait, par comparaison, dans le Top 10 des plus gros salaires d’Euroleague. Aucun club européen n’aurait ainsi pu s’aligner.

Le Barça espérait le conserver une saison supplémentaire, avec l’idée de lui offrir un vrai rôle dans la rotation sous les ordres du nouveau staff. Mais l’intérêt croissant des universités américaines, capables de rivaliser financièrement avec les clubs professionnels grâce aux accords NIL, a changé la donne.

À UCLA, Nikola Kusturica retrouverait aussi un environnement familier. L’assistant serbe Nemanja Jovanovic travaille en effet au sein du staff des Bruins, tout en faisant partie de l’encadrement de la sélection nationale serbe.

Sur le terrain, l’ailier de 2m03 a encore renforcé sa cote au Mondial U17. Facile en poules, il a haussé le ton lors des matchs à élimination directe avec 27 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 interceptions face à la Nouvelle-Zélande en huitième de finale, puis 30 points, 7 rebonds et 3 passes face à la Lituanie en quart de finale.

En demi-finale, il défiera la Turquie d’Omer Kutluay, qui a de son côté fait tomber les Bleus de Tony Parker.