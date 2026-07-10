Nanterre attire un espoir canadien de 15 ans et… 2,29 m !

Nanterre et les géants, c’est une longue histoire. Après avoir accompagné les débuts professionnels de Victor Wembanyama, le club des Hauts-de-Seine accueille un autre phénomène physique avec Jérémy Gohier.

À seulement 15 ans, l’international canadien U17 mesure déjà 2,29 mètres selon la FIBA, contre 2,26 mètres d’après son nouveau club, vraisemblablement sans chaussures. Il est donc déjà plus grand que Victor Wembanyama lors de son passage à Nanterre…

Un tel gabarit reste exceptionnel dans le basket français. Il faut sans doute remonter au Roumain Gheorghe Muresan, passé par Pau lors de trois saisons, en 1992/93, 1995/96 puis 2000/01, pour retrouver un joueur d’une taille comparable dans l’Hexagone.

Jérémy Gohier va désormais bénéficier à Nanterre d’un programme spécifique destiné aux joueurs de très grande taille, comme avait pu le faire Victor Wembanyama quelques années plus tôt. La comparaison s’arrête toutefois essentiellement au gabarit. Là où le Français affichait déjà une mobilité et une technique hors normes au même âge, le jeune Québécois reste encore très brut.

Lors de la dernière Coupe du monde U17 avec le Canada, il a ainsi dû se contenter d’un rôle limité, avec 2.4 points et 3.6 rebonds en 11 minutes de moyenne. Sa mobilité encore perfectible et son manque d’expérience l’empêchent pour l’instant de peser durablement sur les rencontres.

À Nanterre, Jérémy Gohier disposera du temps nécessaire pour progresser. Il commencera avec les U18 avant d’éventuellement apparaître avec les Espoirs. Le club francilien le considère surtout comme un projet à long terme et entend faire preuve de patience pour exploiter ce qu’il présente comme un « incroyable potentiel ».

Le Canadien marche ainsi dans les pas d’Olivier Rioux, autre intérieur hors normes de 2,36 mètres. Après des débuts timides en NCAA avec Florida, celui-ci évoluera la saison prochaine à UC Irvine, dans un environnement où il devrait bénéficier de davantage de responsabilités.