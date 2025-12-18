Matchs
Le géant Olivier Rioux (2m36) inscrit son premier panier en NCAA

Avec ses 2m36, Olivier Rioux est pour l’instant surtout une attraction aux Florida Gators. Peu utilisé par Todd Golden, il a inscrit son premier panier NCAA… sur un dunk.

Olivier Rioux en NCAAEn novembre, Olivier Rioux devenait, du haut de ses 2m36, le plus grand joueur de l’histoire à avoir jamais disputé un match de basket universitaire. Depuis, le Québécois a très, très peu joué, son entraîneur Todd Golden ne le lançant que lorsque son équipe mène largement… et que les supporters des Florida Gators le réclament.

Ça lui avait permis d’inscrire son premier point, aux lancers-francs, dans un large succès face à Merrimack, il y a un mois. Depuis, il n’était plus entré en jeu, mais la « mascotte » floridienne a eu le droit à quelques minutes face à Saint Francis, que les Gators ont largement (102-61) dominé.

Réclamé à cor et à cri par les fans, qui hurlaient « We Want Oli ! » depuis plusieurs minutes, Olivier Rioux a donc pu faire son apparition sur le parquet et y inscrire son premier panier universitaire !

C’est évidemment sur un dunk que le plus grand adolescent du monde est parvenu à débloquer son compteur en NCAA. Reste désormais le plus difficile pour le joueur de 19 ans, à savoir quitter ce costume de « mascotte » utilisée pour célébrer les grosses victoires, et devenir un joueur à part entière dans la rotation des Gators.

