Olivier Rioux (2m36) dans l’histoire du basket américain !

« We Want Ollie ». Le public n'a cessé de chanter et Todd Golden a craqué ! À deux minutes de la fin de la rencontre face à North Florida, remportée de 40 points, le coach de Florida a décidé d'offrir du temps de jeu à Olivier Rioux.

À 19 ans, et du haut de ses 2m36, le Québécois est ainsi devenu le plus grand joueur de l'histoire de la NCAA, et même du basket américain. Il efface des tablettes les 2m30 de Gheorghe Muresan et Manute Bol, ou les 2m28 de Yao Ming, Tacko Fall ou encore Shawn Bradley. C'est 12 centimètres de plus que Victor Wembanyama.

« C’était incroyable, » a réagi Olivier Rioux. « Le soutien de tout le monde a été formidable : mes coéquipiers, mes entraîneurs, les fans. Je me sens vraiment chanceux… »

« Il y avait des gens qui hurlaient à la mi-temps pour que je le fasse jouer », raconte son coach. « Je leur ai dit : Patientez, son moment viendra. » Il y a un an, après le recrutement d'Olivier Rioux, Todd Golden lui avait proposé un deal : soit il n'était pas sûr de jouer de la saison ; soit il prenait une saison complète pour se préparer. Patient, le géant canadien avait opté pour la seconde option, et le voilà donc récompensé.

« À la mi-temps, alors qu’on menait de 24 points, j’ai dit aux gars qu’il fallait bien démarrer la seconde période pour que les jeunes puissent jouer, » poursuit Todd Golden. « Quand le match était plié, c’était le bon moment pour qu’Olivier vive enfin sa première expérience universitaire. Et il était visiblement très heureux. »

La prochaine étape ? Inscrire ses premiers points et capter son premier rebond…