Marcus Spears Jr, numéro un de la promotion 2027, rejoint la NCAA avec un an d’avance

Marcus Spears Jr saute une classe. Star du circuit lycéen et numéro un de la promotion 2027, l’ailier-fort a décidé d’avancer d’un an son arrivée en NCAA. Il en a informé ESPN et rejoindra ainsi Texas dès la rentrée prochaine.

Les Longhorns récupèrent un talent de premier ordre après avoir déjà largement renouvelé leur effectif. Pour Marcus Spears Jr, ce reclassement doit lui permettre de se confronter plus rapidement au niveau universitaire, tout en prenant le temps de préparer son arrivée en NBA.

Sa décision rappelle celle de Jayden Quaintance, récemment sélectionné par les Spurs. Le pivot avait lui aussi rejoint la NCAA à seulement 17 ans, en sachant qu’il devrait y évoluer pendant au moins deux saisons puisqu’il était trop jeune pour se présenter à la Draft après son premier exercice. Son parcours universitaire avait toutefois été perturbé par une grave blessure au genou.

Marcus Spears Jr espère connaître davantage de réussite, aussi bien sur le plan individuel que collectif.

« Il n’y a rien de tel que de jouer pour l’université de chez soi »

« Marcus Jr a grandi au Texas, et il n’y a rien de tel que de jouer pour l’université de chez soi et de gagner », a expliqué son père, Marcus Spears, ancien joueur NFL et désormais consultant pour ESPN. « J’ai connu cela en Louisiane avec LSU. C’est sa décision et son avenir. »

« Texas est en train de retrouver sa place parmi les grands et j’ai hâte d’en faire partie », a ajouté la future recrue des Longhorns. « Les supporters de Texas peuvent s’attendre à voir un joueur qui travaille dur et qui apporte beaucoup d’énergie. Je vais essayer d’offrir un titre national à Texas. »

Du haut de ses 2,06 mètres pour 95 kilos, Marcus Spears Jr avait été élu dans le meilleur cinq du championnat des Amériques U16 en 2025. Cette saison, sur le circuit Nike EYBL, il est le seul joueur à apparaître à la fois dans le Top 10 des meilleurs marqueurs et des meilleurs rebondeurs, avec 20.9 points et 8.7 rebonds de moyenne.

Depuis 2022, seuls des prospects du calibre de Cooper Flagg, Cameron Boozer et Tyran Stokes avaient affiché de telles statistiques dans cette compétition de référence au niveau lycéen. Ce dernier est d’ailleurs l’un des favoris pour devenir le premier choix de la Draft 2027.

Déjà quatrième du SC Next 100

À Texas, Marcus Spears Jr évoluera sous les ordres de Sean Miller. L’entraîneur a notamment permis à Dailyn Swain de franchir un cap ces derniers mois, jusqu’à être sélectionné par les Bulls avec le 15e choix de la dernière Draft NBA.

« Miller a un plan pour Marcus Jr et il a entraîné et développé certains des meilleurs joueurs, comme Deandre Ayton ou Aaron Gordon », a souligné Marcus Spears Sr. « Il a créé une culture fondée sur le développement des joueurs, la dureté et la réussite. »

« Je me suis très bien entendu avec lui », a confirmé Marcus Spears Jr. « Il m’a montré tout ce qu’il y avait à savoir sur le programme de Texas et il connaissait mon jeu. Il est détendu en dehors du terrain, mais sur le parquet, il vous rentre dedans et essaie de tirer le meilleur de vous. »

Présenté comme un véritable « two-way player », capable de peser des deux côtés du terrain, le jeune prospect commencera la saison à la quatrième place du SC Next 100, le classement des meilleurs espoirs établi par ESPN.

Il se trouve derrière l’ailier Tyran Stokes, qui a choisi Kansas, l’arrière Jordan Smith, attendu à Arkansas, et l’ailier Caleb Holt, qui rejoindra Arizona.