Bobby Portis fait ses adieux aux fans des Bucks

Il ne faut pas l’oublier : dans le transfert de Giannis Antetokounmpo vers Miami, le Grec n’est pas parti tout seul puisque Bobby Portis l’a accompagné. Les Bucks ne l’ont pas négligé, lui rendant hommage au même moment que de saluer leur superstar sur le départ.

Très attaché à Milwaukee et à ses habitants, l’intérieur a passé un dernier moment avec les fans en milieu de semaine, dans un magasin de vêtements de la ville, pendant trois heures. En signant de nombreux objets et maillots.

« C’était pour remercier les fans », explique le champion NBA 2021. « J’avais envie de faire mes adieux comme il se doit, après avoir passé autant de temps ici, six années au sein d’une communauté où l’on se sent chez soi. Quand on change d’équipe, c’est une nouvelle ère qui commence. »

Bobby Portis était d’ailleurs en vacances à… Miami quand il a appris son transfert au téléphone, appelé par le GM des Bucks, Jon Horst. Un moment fort pour lui, un an après sa prolongation de contrat.

« C’est difficile de tourner la page », confie l’intérieur. « C’est dur parce que j’ai passé six ans dans ce club, j’ai remporté le titre et bénéficié d’un énorme soutien de la ville. Certains joueurs passent une carrière sans ressentir cela, sans cet amour de la communauté, des fans et de la franchise. »

Le joueur s’était même totalement identifié à la ville. « C’est une ville ouvrière, avec des gens qui travaillent dur. Je me considère comme eux. Je viens d’une petite ville de l’Arkansas, Little Rock, qui n’a que 200 000 habitants, un peu comme ici », compare-t-il alors que Milwaukee possède autour de 560 000 habitants. « Je suis un gamin d’une petite ville qui a travaillé pour obtenir tout ce qu’il a. J’ai été un grand chanceux d’être un Buck. »

Bobby Portis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHI 62 17:46 42.7 30.8 72.7 2.0 3.5 5.4 0.8 1.6 0.4 0.9 0.4 7.0 2016-17 CHI 64 16:19 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 4.6 0.5 1.5 0.3 0.6 0.2 6.8 2017-18 CHI 73 22:30 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 6.8 1.7 1.8 0.7 1.4 0.3 13.2 2018-19 CHI 22 24:08 45.0 37.5 78.0 2.1 5.2 7.3 1.3 2.8 0.5 1.3 0.4 14.1 2018-19 WAS 28 27:26 44.0 40.3 80.9 2.3 6.4 8.6 1.5 3.0 0.9 1.6 0.4 14.3 2019-20 NY 66 21:06 45.0 35.8 76.3 1.2 3.9 5.1 1.5 1.7 0.5 1.1 0.3 10.1 2020-21 MIL 66 20:47 52.3 47.1 74.0 1.9 5.2 7.1 1.1 1.7 0.8 0.8 0.4 11.4 2021-22 MIL 72 28:10 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 9.1 1.2 2.4 0.7 1.3 0.7 14.6 2022-23 MIL 70 25:58 49.6 37.0 76.8 2.2 7.4 9.6 1.5 1.6 0.4 1.2 0.2 14.1 2023-24 MIL 82 24:29 50.8 40.7 79.0 1.7 5.7 7.4 1.3 2.3 0.8 1.1 0.4 13.8 2024-25 MIL 49 25:23 46.6 36.5 83.6 1.8 6.6 8.4 2.1 1.9 0.7 1.2 0.5 13.9 2025-26 MIL 67 24:10 48.8 45.6 70.6 1.3 5.1 6.4 1.6 1.6 0.6 1.0 0.2 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.