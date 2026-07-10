A’ja Wilson signe un retour tonitruant et replace les Aces au sommet

Absente lors des trois derniers matchs en raison d’une blessure à la jambe droite, A’ja Wilson n’a pas tardé à retrouver son rythme de croisière. La MVP en titre a signé un gros double-double avec 32 points et 10 rebonds pour guider les Las Vegas Aces vers une victoire maîtrisée sur le parquet du Portland Fire (88-80).

Grâce à ce succès, les Aces (16 victoires, 6 défaites) reviennent à hauteur des Lynx en tête de la WNBA.

A’ja Wilson donne immédiatement le ton

Dès l’entame, A’ja Wilson montre qu’elle a des fourmis dans les jambes, au point d’être impliquée dans les dix premiers points de son équipe.

Portland ne se laisse toutefois pas décrocher. Carla Leite démarre parfaitement son match en inscrivant les huit premiers points de sa formation pour ramener le Fire à hauteur (12-12). Les Aces répliquent alors avec un 11-2, alimenté notamment par deux tirs primés de Jewell Loyd, afin de terminer le premier quart-temps en tête (23-18).

A’ja Wilson poursuit son festival dans le deuxième acte. Avec dix nouveaux points avant la pause, elle aide Las Vegas à porter son avance à treize longueurs (39-26). Les Aces contrôlent les débats grâce à une adresse proche des 60% en première période et regagnent les vestiaires avec une marge confortable (45-33).

Las Vegas fait la différence avant le dernier quart-temps

Au retour des vestiaires, Portland tente de relancer le suspense en revenant à sept points après un 10-5, mais la réaction de Las Vegas est immédiate. Les Aces terminent le troisième quart-temps sur un 19-9, avec notamment huit points de Jackie Young, pour reprendre jusqu’à dix-sept longueurs d’avance.

Les trente dernières secondes de la période sont particulièrement cruelles pour Portland. Kierstan Bell inscrit d’abord un tir primé, puis un ballon perdu du Fire offre trois lancers-francs à Chelsea Gray, qui ne tremble pas pour porter le score à 69-52.

Portland ne baisse pourtant pas les bras. Grâce à une meilleure réussite extérieure et à l’activité de Carla Leite, le Fire réduit progressivement son retard. Mais Las Vegas conserve une marge de sécurité, notamment grâce à une nouvelle accélération initiée par Jackie Young, avant que Becky Hammon ne fasse souffler ses titulaires une fois la victoire assurée.

Les Aces s’imposent finalement 88-80. Aux côtés d’A’ja Wilson, Jackie Young réalise également un match très complet avec 19 points et 11 passes, tandis que NaLyssa Smith ajoute 16 points.

Côté Portland (9 victoires, 13 défaites), Carla Leite termine meilleure marqueuse avec 13 points, devant Megan Gustafson et Teja Oblak, toutes deux à 11 unités.