Sans A’ja Wilson, les Aces arrachent la victoire en prolongation face au Sky

Même sans A’ja Wilson, absente pour le deuxième match de suite, les Aces ont fini par trouver la solution. Pas sans trembler, puisque Chicago a longtemps couru après le score avant de passer devant dans le dernier quart-temps, mais Las Vegas a gardé assez de maîtrise pour s’imposer en prolongation (98-90).

Le Sky avait pourtant réussi son coup. Menées de 14 points, les joueuses de Tyler Marsh ont resserré leur défense et profité des pertes de balle adverses pour relancer complètement la rencontre. Dans le sillage de Skylar Diggins (19 points), Kamilla Cardoso (16 points, 10 rebonds) et Natasha Cloud (15 points), Chicago a signé un 12-0 dans le dernier acte pour prendre sa première avance du soir (82-81).

Les Aces ont alors pu compter sur Chelsea Gray. La meneuse a d’abord égalisé à 86-86 à 22 secondes de la fin du temps réglementaire, sur un tir dans la peinture. Puis, en prolongation, elle a sanctionné deux fois de suite à mi-distance, dont un « step-back » à 48 secondes du terme, pour repousser définitivement le Sky.

Avant cela, c’est surtout NaLyssa Smith qui avait maintenu Las Vegas à flot. L’intérieure a signé son meilleur match de la saison avec 29 points et 8 rebonds, à 11/14 aux tirs, en punissant Chicago près du cercle. Jewell Loyd (19 points) et Jackie Young (16 points) ont également accompagné l’effort collectif des Aces, qui ont inscrit 10 points de suite en prolongation pour faire basculer la rencontre.

Cette victoire permet à Las Vegas (15-5) d’enchaîner un troisième succès de suite et de signer la 500e victoire de l’histoire de la franchise. Pour Chicago (6-14), qui reste sur deux défaites, il faudra surtout retenir la réaction du second acte… et regretter une prolongation manquée, conclue avec seulement quatre points.