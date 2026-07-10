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Joe Mazzulla doit encore digérer le transfert de Jaylen Brown…

Publié le 10/07/2026 à 7:54 Twitter Facebook

NBA – Le coach des Celtics reconnaît que le transfert de Jaylen Brown à Philadelphie reste difficile à accepter, même s’il comprend la logique financière de Boston.

Joe MazzullaÀ Boston, le départ de Jaylen Brown ne peut pas se résumer à une simple opération comptable. Dix ans après son arrivée dans le Massachusetts, l’ailier a en effet été envoyé aux Sixers en échange de Paul George et de choix de Draft. Un transfert que Joe Mazzulla, l’entraîneur de Boston, digère encore.

« Il y a un sentiment, une émotion et tout un processus à traverser », a-t-il confié. « Plus vite on peut atteindre un sentiment de gratitude, mieux c’est. Il a fait de moi un meilleur coach. Par la manière dont il m’a poussé, dont il s’est poussé lui-même et dont il a poussé le vestiaire. »

Pour Joe Mazzulla, la douleur provoquée par ce départ témoigne aussi de l’importance prise par Jaylen Brown.

« Quand ce genre de choses ne paraît pas difficile, c’est peut-être que vous n’êtes pas là pour les bonnes raisons », poursuit-il. « Oui, c’était difficile et ce sera encore difficile. Mais c’est difficile à cause de tout ce que Jaylen a fait pour cette organisation. Il faut lui en être reconnaissant. »

Le technicien insiste sur les dix années de son ancien joueur sous le maillot vert, marquées par six finales de conférence, deux Finales NBA et le titre de 2024.

« Ce sera difficile »

« Il était un Celtic avant moi. Il a donné le ton, participé à des moments spéciaux et il est l’une des principales raisons de notre réussite. Ce dont il faut parler, c’est du respect et de la gratitude pour tout ce qu’il a fait. »

Un discours assez éloigné de celui du principal intéressé. Lors d’un direct avec IShowSpeed, Jaylen Brown a lâché : « Ils m’ont expédié. C’est un business de fou. Ne devenez pas basketteur. Il n’y a pas de loyauté, pas d’amour. »

Sixième du vote pour le MVP après une saison à 28.7 points, 6.9 rebonds et 5.1 passes de moyenne, Jaylen Brown a surtout été sacrifié pour offrir davantage de souplesse financière aux Celtics. Brad Stevens a notamment rappelé que Paul George possède une année de contrat en moins pour un salaire comparable.

Joe Mazzulla assure avoir été tenu informé, sans participer directement à la décision. « Brad vient vous parler et vous explique la situation. Dans ces moments-là, il faut écouter, faire confiance et comprendre ce qu’ils font. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6
2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5
2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0
2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3
2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7
2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6
2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6
2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0
2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2
2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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