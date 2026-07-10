Joe Mazzulla doit encore digérer le transfert de Jaylen Brown…

À Boston, le départ de Jaylen Brown ne peut pas se résumer à une simple opération comptable. Dix ans après son arrivée dans le Massachusetts, l’ailier a en effet été envoyé aux Sixers en échange de Paul George et de choix de Draft. Un transfert que Joe Mazzulla, l’entraîneur de Boston, digère encore.
« Il y a un sentiment, une émotion et tout un processus à traverser », a-t-il confié. « Plus vite on peut atteindre un sentiment de gratitude, mieux c’est. Il a fait de moi un meilleur coach. Par la manière dont il m’a poussé, dont il s’est poussé lui-même et dont il a poussé le vestiaire. »
Pour Joe Mazzulla, la douleur provoquée par ce départ témoigne aussi de l’importance prise par Jaylen Brown.
« Quand ce genre de choses ne paraît pas difficile, c’est peut-être que vous n’êtes pas là pour les bonnes raisons », poursuit-il. « Oui, c’était difficile et ce sera encore difficile. Mais c’est difficile à cause de tout ce que Jaylen a fait pour cette organisation. Il faut lui en être reconnaissant. »
Le technicien insiste sur les dix années de son ancien joueur sous le maillot vert, marquées par six finales de conférence, deux Finales NBA et le titre de 2024.
« Ce sera difficile »
« Il était un Celtic avant moi. Il a donné le ton, participé à des moments spéciaux et il est l’une des principales raisons de notre réussite. Ce dont il faut parler, c’est du respect et de la gratitude pour tout ce qu’il a fait. »
Un discours assez éloigné de celui du principal intéressé. Lors d’un direct avec IShowSpeed, Jaylen Brown a lâché : « Ils m’ont expédié. C’est un business de fou. Ne devenez pas basketteur. Il n’y a pas de loyauté, pas d’amour. »
Sixième du vote pour le MVP après une saison à 28.7 points, 6.9 rebonds et 5.1 passes de moyenne, Jaylen Brown a surtout été sacrifié pour offrir davantage de souplesse financière aux Celtics. Brad Stevens a notamment rappelé que Paul George possède une année de contrat en moins pour un salaire comparable.
Joe Mazzulla assure avoir été tenu informé, sans participer directement à la décision. « Brad vient vous parler et vous explique la situation. Dans ces moments-là, il faut écouter, faire confiance et comprendre ce qu’ils font. »
|Jaylen Brown
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|BOS
|78
|17:25
|45.4
|34.1
|68.5
|0.6
|2.2
|2.8
|0.8
|1.8
|0.4
|0.9
|0.2
|6.6
|2017-18
|BOS
|70
|30:45
|46.5
|39.5
|64.4
|0.9
|4.0
|4.9
|1.6
|2.6
|1.0
|1.8
|0.4
|14.5
|2018-19
|BOS
|74
|25:51
|46.5
|34.4
|65.8
|0.9
|3.4
|4.2
|1.4
|2.5
|0.9
|1.3
|0.4
|13.0
|2019-20
|BOS
|57
|33:56
|48.1
|38.2
|72.4
|1.1
|5.3
|6.4
|2.1
|2.9
|1.1
|2.2
|0.4
|20.3
|2020-21
|BOS
|58
|34:28
|48.4
|39.7
|76.4
|1.2
|4.8
|6.0
|3.4
|2.9
|1.2
|2.7
|0.6
|24.7
|2021-22
|BOS
|66
|33:38
|47.3
|35.8
|75.8
|0.8
|5.3
|6.1
|3.5
|2.5
|1.1
|2.7
|0.3
|23.6
|2022-23
|BOS
|67
|35:54
|49.1
|33.5
|76.5
|1.2
|5.7
|6.9
|3.5
|2.6
|1.1
|2.9
|0.4
|26.6
|2023-24
|BOS
|70
|33:28
|49.9
|35.4
|70.3
|1.2
|4.3
|5.5
|3.6
|2.6
|1.2
|2.4
|0.5
|23.0
|2024-25
|BOS
|63
|34:15
|46.3
|32.4
|76.4
|1.3
|4.5
|5.8
|4.5
|2.4
|1.2
|2.6
|0.3
|22.2
|2025-26
|BOS
|71
|34:25
|47.7
|34.7
|79.5
|1.1
|5.8
|6.9
|5.1
|2.7
|1.0
|3.6
|0.4
|28.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.