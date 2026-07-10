Charles Bassey rempile aux Warriors

Charles Bassey sera encore un Warrior à la rentrée. L’intérieur nigérian, drafté par les Sixers en 2021, avait multiplié les changements d’équipe la saison dernière, avec des passages à Memphis, Philadelphie puis Boston, avant de terminer l’exercice à Golden State.

D’après Shams Charania, ses cinq matchs sous les couleurs des Warriors ont convaincu les dirigeants de le conserver pour une saison supplémentaire. Les détails financiers du contrat n’ont pas encore été communiqués.

Signé le 5 avril, Charles Bassey s’était immédiatement montré productif, avec 10,6 points et 7,2 rebonds de moyenne en seulement 20 minutes par rencontre. Il avait notamment signé deux double-doubles lors de ses deux premières apparitions, face aux Kings puis aux Lakers, avant d’inscrire 16 points en 19 minutes contre les Clippers.

Son retour intervient alors que Golden State a laissé partir Quinten Post, désormais engagé avec Memphis pour 30 millions de dollars sur trois ans. Les Warriors avaient choisi de ne pas s’aligner sur l’offre au pivot néerlandais.

Avec Charles Bassey, Golden State conserve donc une solution peu coûteuse et déjà intégrée au système. Sans être appelé à occuper un rôle majeur, l’ancien des Spurs peut apporter de l’énergie, du rebond et de la présence près du cercle sur de courtes séquences, derrière Kristaps Porzingis et Al Horford dans la rotation intérieure.

Charles Bassey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 PHI 23 7:18 63.8 0.0 75.0 1.0 1.7 2.7 0.3 1.4 0.2 0.3 0.7 3.0 2022-23 SA 35 14:31 64.4 37.5 59.5 2.1 3.4 5.5 1.4 2.1 0.5 1.2 0.9 5.7 2023-24 SA 19 10:47 72.5 0.0 83.3 1.2 2.8 4.0 1.1 1.6 0.4 0.8 0.9 3.3 2024-25 SA 36 10:27 58.1 63.6 1.6 2.7 4.2 0.5 1.4 0.4 0.6 0.8 4.4 2025-26 BOS 5 3:24 85.7 50.0 0.8 0.4 1.2 0.0 0.6 0.2 0.2 0.4 2.8 2025-26 GS 5 20:00 67.7 84.6 2.4 4.8 7.2 1.0 2.2 0.4 0.8 1.4 10.6 2025-26 PHI 1 5:00 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2025-26 MEM 2 15:30 37.5 33.3 3.5 4.0 7.5 1.0 2.5 0.5 0.5 0.5 3.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.