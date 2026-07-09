Mo Bamba repart pour un tour avec le Jazz

Le passage avait été discret, mais le lien n’était pas rompu. Selon ESPN, Mo Bamba va retrouver le Jazz, avec un contrat de deux ans. D’après Tony Jones, de The Athletic, la première saison ne serait que partiellement garantie, tandis que la deuxième année serait assortie d’une « team option ».

Une structure qui laisse donc de la marge à Utah, alors que le pivot de 28 ans devra encore gagner sa place dans l’effectif final. La saison passée, Mo Bamba avait signé deux contrats de dix jours avec la franchise, le 26 février puis le 8 mars, même si le second avait été rompu au bout de cinq jours pour permettre l’arrivée de Bez Mbeng.

En deux apparitions avec le Jazz, l’ancien sixième choix de la Draft 2018 avait compilé 10 points, 20 rebonds et 2 contres en 38 minutes. Il avait surtout passé une partie de la saison en G-League, avec les Salt Lake City Stars, où il avait tourné à 16.2 points, 11.8 rebonds et 2.0 contres en 26 minutes.

Son retour intervient dans un secteur intérieur remanié, après le départ de Walker Kessler aux Lakers dans le cadre d’un « sign-and-trade ». Utah doit aussi compter sur Jusuf Nurkic, attendu pour prolonger deux ans, et Jaxson Hayes, arrivé lui aussi pour deux saisons.

Pour Mo Bamba, il s’agira surtout de se relancer après plusieurs années instables. Prometteur à Orlando, il a depuis enchaîné les passages chez les Lakers, Sixers, Clippers, Pelicans, Raptors et Jazz, sans jamais retrouver un rôle durable. À Salt Lake City, il aura au moins l’occasion de s’installer dans une rotation intérieure en reconstruction.

Mo Bamba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ORL 47 16:18 48.1 30.0 58.7 1.4 3.6 5.0 0.8 2.2 0.3 0.9 1.4 6.2 2019-20 ORL 62 14:10 46.2 34.6 67.4 1.6 3.3 4.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.4 5.4 2020-21 ORL 46 15:46 47.2 32.2 68.2 1.7 4.1 5.8 0.8 1.9 0.3 0.8 1.3 8.0 2021-22 ORL 71 25:41 48.0 38.1 78.1 2.1 6.0 8.1 1.2 2.6 0.5 1.1 1.7 10.6 2022-23 LAL 9 9:47 40.7 31.3 54.5 1.2 3.3 4.6 0.4 2.1 0.1 0.9 0.6 3.7 2022-23 ORL 40 17:02 49.5 39.8 68.6 1.2 3.4 4.6 1.1 2.2 0.3 0.6 1.0 7.3 2023-24 PHI 57 12:59 49.0 39.1 68.0 1.4 2.8 4.2 0.7 1.8 0.4 0.7 1.1 4.4 2024-25 NO 4 15:15 44.4 0.0 100.0 1.5 4.8 6.3 0.5 1.8 0.0 0.3 0.8 2.5 2024-25 LAC 28 12:34 46.6 30.0 68.0 0.9 3.4 4.3 0.6 1.8 0.3 0.7 1.0 4.6 2025-26 UTA 2 19:00 55.6 4.5 5.5 10.0 0.5 2.0 0.0 1.0 1.0 5.0 2025-26 TOR 2 3:00 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.