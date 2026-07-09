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Les Bucks piquent le coach de Summer League des Pacers

Publié le 9/07/2026 à 12:30 Twitter Facebook

NBA – Johnny Carpenter devait diriger l’équipe d’Indiana à Las Vegas, avant de finalement rejoindre Milwaukee pour intégrer le staff de Taylor Jenkins…

Situation cocasse à Indiana. Les Pacers préparaient la Summer League de Las Vegas avec Johnny Carpenter, l’un des assistants de Rick Carlisle, aux commandes de leur équipe. Mais, à quelques heures du début de la compétition, le technicien a finalement quitté son poste pour rejoindre… les Bucks !

À Milwaukee, Johnny Carpenter va intégrer le staff de Taylor Jenkins, qui continue de se renforcer. La liste des adjoints de l’ancien coach de Memphis s’allonge ainsi encore, avec Darvin Ham, Patrick St. Andrews, Joe Boylan, mais aussi Vince Legarza, Brad Jones et TJ Ford.

« On va s’adapter et promouvoir quelqu’un en interne », annonce Rick Carlisle. C’est finalement Bryce Taylor, coach de l’équipe de G-League des Pacers, qui va prendre les commandes de la formation d’Indiana à Las Vegas.

« L’offre faite à Johnny par les Bucks représente clairement une promotion en termes de responsabilités et a donc reçu l’aval de la franchise », ajoute l’entraîneur des Pacers, qui n’a donc pas voulu bloquer son assistant.

Johnny Carpenter était arrivé à Indiana la saison passée, après un passage à Memphis et une dizaine d’années en NCAA. Il connaissait déjà Rick Carlisle depuis leur passage commun à Dallas, lorsque l’actuel coach des Pacers dirigeait les Mavericks et que Carpenter occupait un poste d’assistant vidéo.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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