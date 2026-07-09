Tim Bontemps quitte ESPN pour rejoindre le « front office » des Hawks

Après presque 15 ans à couvrir la NBA, Tim Bontemps va désormais la vivre de l’intérieur. Le journaliste américain travaillait depuis huit ans pour ESPN, où il s’était notamment spécialisé sur les questions de stratégie des équipes, les mouvements de joueurs et les grandes tendances de la ligue. Mais notre confrère a décidé de sauter le pas, pour ne plus seulement commenter les décisions des franchises, mais participer à leur élaboration.

L’ancien du New York Post, du Washington Post et d’ESPN a ainsi été engagé par les Hawks dans un rôle de conseiller stratégique. Il sera placé sous l’autorité d’Onsi Saleh, le président des opérations basket de la franchise, prolongé au printemps après avoir été courtisé par plusieurs équipes.

C’est un sacré changement de carrière pour le journaliste de 41 ans, même si son parcours rappelle John Hollinger. Lui aussi était un ancien d’ESPN, où il s’était imposé comme l’un des spécialistes de l’analyse statistique, notamment grâce à son « Player Efficiency Rating », avant de devenir vice-président des Grizzlies entre 2012 et 2019.

John Hollinger avait ensuite fini par revenir dans une rédaction, en rejoignant The Athletic. Reste désormais à voir si Tim Bontemps s’installera durablement dans un « front office » NBA, alors que les frontières entre médias, analyse statistique et prise de décision sportive sont de plus en plus poreuses dans la Grande Ligue…