Quand Donte DiVincenzo a compris que Jaden McDaniels ne pourrait pas le relever

Une journée « normale », avec une routine « normale ». Au coup d’envoi de ce Game 4 face aux Nuggets, au premier tour des playoffs, Donte DiVincenzo ne ressent rien d’inquiétant sur le plan physique.

« Il n’y avait absolument rien dans mon corps que je pouvais ressentir et qui allait être une source de distraction pendant le match », se souvient l’arrière des Wolves dans une vidéo publiée par son club.

Après à peine une minute de jeu, il manque un tir à 3-points puis glisse en tentant de suivre son rebond. Aucun contact, aucun choc. Mais au moment même où il s’effondre, le shooteur comprend que sa soirée est terminée. Sans encore imaginer que ses playoffs viennent aussi de prendre fin.

Depuis le banc, Erin Sierer n’a pas tardé à mesurer la gravité de la situation. « Il m’a regardée et, à ce moment-là, on a compris que ce n’était pas : ‘Oh, je me suis pris un écran. Oh, je me suis tordu la cheville’ », rapporte la préparatrice physique, qui lui conseille de « souffler, de se détendre. On ne peut rien faire pour l’instant. »

« J’ai eu l’impression qu’il n’y avait que lui et moi dans la salle »

Au sol pendant de longues secondes, Donte DiVincenzo voit alors Jaden McDaniels se précipiter vers lui pour l’aider à se relever. Mais l’arrière lui fait signe que non. Sa blessure est trop sérieuse, et le diagnostic le confirmera rapidement : rupture du tendon d’Achille droit.

« Jaden a fait : ‘Viens, on se relève.’ J’ai dit : ‘Non, frère, je ne peux pas.’ Et à ce moment-là, j’ai littéralement eu l’impression qu’il n’y avait que lui et moi dans la salle. […] Ce qui est une sensation très bizarre parce qu’avec 20 000 fans dans un match de playoffs, c’est difficile de ressentir un tel calme et de se sentir aussi seul », raconte-t-il.

Aidé par deux assistants, le joueur des Wolves quittera finalement le terrain en marchant, comme pour garder un dernier contrôle sur la situation.

Mais l’émotion finira par le rattraper quelques instants plus tard, au moment de croiser son entraîneur.

« Je n’étais pas ému jusqu’à ce que je voie Finchy. Il m’a serré dans ses bras, j’ai commencé à craquer. Je me suis dit : mince, c’est fini », poursuit Donte DiVincenzo, qui a entamé sa longue route pour retrouver les parquets.

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15:13 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.1 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23:02 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 27:29 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 MIL 17 20:04 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.6 1.6 0.2 7.2 2021-22 SAC 25 26:36 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2022-23 GS 72 26:18 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.8 1.3 1.6 0.1 9.4 2023-24 NY 81 29:08 44.3 40.1 75.4 0.8 2.9 3.7 2.7 2.0 1.3 1.4 0.4 15.5 2024-25 MIN 62 25:54 42.2 39.7 77.8 0.5 3.2 3.7 3.6 1.8 1.2 1.6 0.3 11.7 2025-26 MIN 82 30:25 40.6 37.9 74.3 0.8 3.3 4.1 3.8 2.4 1.3 1.4 0.4 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.