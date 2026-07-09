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La Sabrina 3 « Big Ellie » passe le flambeau

Publié le 9/07/2026 à 15:12 Twitter Facebook

Sneakers – Aux couleurs du New York Liberty, cet ultime coloris de la Sabrina 3 vient boucler la boucle avant la sortie de la Nike Sabrina 4, la semaine prochaine.

La fin de l’aventure se rapproche pour la Nike Sabrina 3 de Sabrina Ionescu. Son modèle signature a encore connu un grand succès depuis plus d’un an déjà, et parmi les 12 coloris de la paire disponibles sur Basket4Ballers, ce coloris « Big Ellie » vient parfaitement passer le relais à la Sabrina 4, dont la sortie est en effet attendue pour le 17 juillet.

Car ce coloris reprend les couleurs du New York Liberty, la franchise de Sabrina Ionescu depuis ses débuts en WNBA en 2020, avec cette ensemble vert turquoise, noir et blanc. Et ce sont avec les mêmes couleurs que la Sabrina 4 s’apprête à faire son entrée en lice.

La Nike Sabrina 3 a réussi à se démarquer grâce à quelques nouveautés notables, comme les câbles Flywire qui œuvrent à garantir un bon maintien et qui servent aussi d’œillets, et une adhérence toujours aussi redoutable. La semelle intermédiaire est pour sa part équipée de mousse Cushlon 3.0 et d’un amorti « Zoom Air » sous l’avant du pied.

La Nike Sabrina 3 « Big Ellie » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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