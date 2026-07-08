Les efforts ont payé pour Collin Gillespie

C’est une belle histoire que celle de Collin Gillespie. À 27 ans, le meneur vient de signer un contrat de 48 millions de dollars avec les Suns, qui le lie à Phoenix pour les quatre prochaines saisons.

Pour un joueur qui a lancé son aventure NBA avec des « two-way contracts » et qui n’avait encore touché « que » 2.2 millions de dollars en 2025/26, c’est forcément un cap important. Celui qui l’installe durablement dans la Grande Ligue, comme son coéquipier Jordan Goodwin, lui aussi prolongé cet été pour 19 millions de dollars sur trois ans.

« On en arrive à repenser à son parcours et on est extrêmement reconnaissant pour chaque étape franchie », confie Collin Gillespie après la signature de son nouveau bail. « Je viens de la G-League donc je me souviens de mes premiers matchs en NBA, puis de mes premiers avec les Suns. Il fallait continuer de travailler dur et ne jamais se reposer sur ses lauriers. Je suis extrêmement reconnaissant d’être ici, d’avoir cette opportunité, et je sais que Jordan Goodwin l’est aussi. J’ai l’impression qu’on a toujours cru qu’on pouvait en arriver là. Maintenant, on doit continuer à progresser, à s’améliorer et à prouver que ces contrats valent le coup. »

La confiance des Suns

Le GM des Suns, Brian Gregory, estime que Phoenix a eu raison de miser sur Collin Gillespie. « Il a fait la meilleure saison de sa carrière », rappelle le dirigeant, alors que le meneur a tourné à 12.7 points de moyenne, à 40% de réussite à 3-points. « Il nous a sauvés à plusieurs reprises en début de saison, quand on avait des absents, puis pendant l’année. Sa ténacité et son courage résument tout ce que nous voulons incarner. »

Avec Collin Gillespie et Jordan Goodwin, les Suns ont donc récompensé deux joueurs qui ont dû batailler pour s’installer en NBA. Reste à confirmer, ce qui est le plus difficile après le premier gros contrat d’une carrière.

À Phoenix, on ne s’inquiète pourtant pas de voir les deux joueurs perdre leur appétit.

« Si vous craignez qu’ils ne prennent la grosse tête, vous n’avez pas à vous en faire avec eux », assure Brian Gregory. « Dans ces situations, deux choses se produisent. D’abord, le joueur ressent un certain confort. Il sait que la franchise, le propriétaire, le GM et le coach croient en lui. On ne fait pas tout ça sinon, et ce point est important. Ensuite, avec des joueurs comme ça, avec leur force mentale, peu importe le contrat, peu importe les récompenses, ils n’ont jamais le sentiment d’avoir atteint leur objectif. Se reposer sur des lauriers, c’est diamétralement opposé à leurs valeurs. »

Collin Gillespie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DEN 24 9:23 46.4 39.5 66.7 0.0 0.8 0.9 1.1 1.0 0.5 0.6 0.0 3.6 2024-25 PHO 33 13:58 43.0 43.3 86.4 0.7 1.7 2.4 2.4 0.9 0.6 0.5 0.2 5.9 2025-26 PHO 80 28:32 41.8 40.1 87.4 1.1 3.0 4.1 4.6 1.6 1.2 1.6 0.2 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.