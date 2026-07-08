La Summer League de Utah se termine en roue libre

Comme il est de coutume, la plupart des têtes d’affiche de la Summer League n’étaient pas sur le parquet pour terminer cette première compétition estivale du côté de Salt Lake City. Cela n’a pas empêché le Jazz de faire plaisir à son public avec un troisième succès en autant de rencontres, et même une rouste passée au Thunder (103-69). Le tout sans Darryn Peterson, Cody Williams ni Ace Bailey, tous ménagés !

Tant pis pour une partie du spectacle, même si Darryn Peterson avait déjà largement montré son niveau lors des deux premiers succès des siens. Cette fois, c’est Max Abmas, meneur non drafté en 2024 et membre de l’équipe G-League du Jazz depuis deux ans, qui a pris le relais avec 15 points, 6 passes et quelques jolies actions. Double-double également pour Jonas Aidoo, champion de G-League avec le Greensboro Swarm la saison passée, avec 16 points, 14 rebonds et 4 contres. Du côté du Thunder, Aday Mara et Bennett Stirtz étaient eux aussi ménagés.

Dans l’autre rencontre de la nuit, les Hawks ont glané une deuxième victoire en dominant les Grizzlies (96-82). Devon Higgs termine avec 22 points et 5 rebonds, alors que Jacob Toppin, aperçu en NBA pour six petits bouts de match avec Atlanta, a inscrit 14 points, dont le dunk de la soirée.

JACOB TOPPIN WENT SKY WALKIN’! 🔥✈️ pic.twitter.com/4MPbuzLyjt — NBA G League (@nbagleague) July 8, 2026

Si Henri Veesaar était bien en tenue (11 points, 5 rebonds, 4 passes, 1 contre et 1 interception), Kingston Flemings n’a pas joué, pas plus que Cameron Boozer, Karim Lopez, Cedric Coward ou Walter Clayton Jr en face. Principal nom sur la feuille de match pour Memphis, Taylor Hendricks a dévissé avec 11 points à 3/14 au tir, dont 1/8 à 3-points.

La Summer League va désormais monter en régime avec le début de l’édition de Las Vegas, à partir de jeudi.