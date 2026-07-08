La Jordan Heir Series 2 « Birds of Paradise » déploie ses ailes

La Jordan Heir Series 2 poursuit son offensive sur le marché mondial ! Alors qu’on l’attendait pour faire partie des festivités lors du prochain WNBA All-Star Game qui aura lieu à Chicago le 25 juillet, voici que le coloris « Birds of Paradise » est déjà disponible en vente en France !

Inspiré du coloris « Birds of Paradise » de la Air Jordan 4, le modèle arbore cette touche orange identifiée à la WNBA, pour accompagner une tige en noir et blanc « crème », avec des logos dorés : le « Jumpman » sur la languette de la chaussure de droite et celui de la WNBA sur la gauche. On retrouve également des motifs floraux sous la partie translucide de la semelle extérieure.

Pour rappel, la Jordan Heir Series 2 garde l’ADN de la mouture précédente, avec une cage en TPU sur les côtés pour le maintien et une semelle équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied pour compléter une mousse en Cushlon 3.0 au niveau intermédiaire. Le petit plus se situe au niveau du talon, où on peut accrocher un élastique à cheveux fourni avec la paire !

La Jordan Heir Series 2 « Birds of Paradise » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.