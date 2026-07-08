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Deux nouveaux coloris pour la Jordan Triangle

Publié le 8/07/2026 à 10:22 Twitter Facebook

Sneakers – Après le coloris « Quai 54 », le nouveau modèle de Jordan Brand est déjà de retour avec un coloris noir, vert et rouge et un autre en bleu et blanc.

Jordan Brand lance un nouveau modèle pour attaquer l’été du bon pied avec l’arrivée en France de la Jordan « Triangle » ! Comme son nom l’indique, la Jordan « Triangle » rend hommage à la fameuse attaque en triangle popularisée par Phil Jackson et Tex Winter. Ses motifs triangulaires ressortent ainsi sur la tige entre cuir et mesh de fibre de carbone, ainsi que sur l’œillet supérieur.

Au niveau de la semelle, comme sur la Air Jordan 40, l’amorti « ZoomX » sous l’avant du pied s’associe à une unité Zoom Air au talon pour offrir à la fois confort et retour d’énergie. La semelle extérieure est quant à elle en caoutchouc Hart 2.0, adaptée à toutes les surfaces.

Après un premier coloris « Quai 54 » sorti en exclusivité pour le marché français, c’est au tour de deux nouveaux coloris de faire leur apparition. Le premier se présente en noir, vert et rouge. Le deuxième oscille entre différentes teintes de bleu et des finitions en blanc, pour faire ressortir le « Jumpman » sur la languette par exemple.

Ces deux nouveaux coloris de la Jordan Triangle sont à retrouver sur le site officiel de Nike au prix de 139.99 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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