Malgré une Dominique Malonga en difficulté, Seattle relance la machine

C’est toujours sans Cameron Brink ni Kelsey Plum que les Sparks recevaient le Storm. Si Los Angeles ouvre le score, Seattle répond immédiatement avec un 8-0 signé Flau’jae Johnson (23 points, 5 rebonds). Malgré un panier primé de Nneka Ogwumike (14 points, 11 rebonds) à la fin du premier quart-temps, les Sparks sont déjà menés de cinq points après dix minutes de jeu (20-15).

Seattle creuse l’écart dans la période suivante. À deux reprises, Katie Lou Samuelson est laissée seule à 3-points, pendant que Zia Cooke tente à son tour de sanctionner de loin. Elle se manque sur son « stepback », mais Stefanie Dolson capte le rebond offensif pour conclure près du cercle (28-18).

Les deux équipes se répondent ensuite, mais le dernier mot avant la pause est pour le Storm. Natisha Hiedeman efface Kiana Williams avec un « crossover » pour se frayer un chemin jusqu’au cercle, et Seattle rentre aux vestiaires avec onze longueurs d’avance (48-37).

Le Storm intraitable après la pause

Déjà en difficulté en première période, les Sparks coulent à la sortie des vestiaires. Dans le troisième quart-temps, la franchise de Los Angeles n’inscrit que huit points. Le Storm profite de cette maladresse pour creuser l’écart et se mettre définitivement à l’abri. Flau’jae Johnson continue d’alimenter le jeu de Seattle avant de gonfler son compteur personnel avec ses tirs à mi-distance. Sur une isolation, la rookie prend le meilleur sur Jihyun Park et réussit un « floater » (61-40).

Alors que l’écart augmente, Los Angeles continue de tout rater. Il faut attendre huit minutes dans ce troisième quart-temps pour voir le premier panier dans le jeu des Sparks. Rae Burrell réussit finalement un « lay-up » et met fin à une série de douze tirs manqués.

Si le Storm déroule, Dominique Malonga (2 points, 9 rebonds) connaît une soirée difficile. La Française perd son cinquième ballon de la rencontre au début du quatrième quart-temps pour offrir un panier en contre-attaque à Dearica Hamby. Une action sans conséquence, puisque Zia Cooke enchaîne quatre points et Jade Melbourne convertit un 2+1 pour repousser définitivement les Sparks (73-53).

Seattle s’offre ainsi un succès tranquille (82-64) et retrouve la victoire après deux défaites face au Mercury et au Fire. Pour Dominique Malonga, la soirée a toutefois eu droit à un joli clin d’œil en dehors du parquet : présent à Los Angeles, Kevin Durant a posé avec la Française après la rencontre.

Du côté des Sparks, les joueuses de Lynne Roberts essuient un cinquième revers en six matchs et pointent actuellement à la 11e place du classement, avec 8 victoires pour 11 défaites.