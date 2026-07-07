La Nike A’Two en mode « MVP »

MVP de la saison dernière et des dernières WNBA Finals, A’ja Wilson continue de dominer la WNBA cette saison. Comme pour la Nike A’One, la Nike A’Two va donc bénéficier de son coloris « MVP » pour mettre en valeur le statut de meilleure joueuse de la ligue de l’intérieure des Aces.

Les photos officielles dévoilées par Nike avec ce coloris en rose et vert permettent d’apprécier l’évolution de ce deuxième modèle, avec une tige inspirée de perles et composée d’un moulage en cuir synthétique pour œuvrer sur le maintien. L’ensemble est assorti de finitions aux tons en vert, sur le « Swoosh » latéral, le logo de la joueuse ou encore le renfort à la base du talon. La mention « MVP » apparaît aussi en vert sur la tirette.

La semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0 comporte une large unité Zoom Air sous l’avant du pied, et les finitions de la semelle extérieure translucide ont été revues pour plus de dynamisme. Le résultat est plutôt réussi, avec pour particularité sur ce coloris le logo de la joueuse sur un support brodé au niveau de la languette.

La Nike A’Two « MVP » est annoncée pour le 8 juillet sur le continent nord-américain au prix de 145 dollars.

(Via SneakerNews)