La A.E. 2 aura son coloris « Tie Dye »

La A.E. 1 « Low » a ouvert la voie il y a un peu plus d’un an avec un coloris « Tie Dye », la A.E. 2 a suivi le même chemin. La deuxième chaussure signature d’Anthony Edwards emprunte à son tour le motif « Tie Dye» aux tons pastel entre violet, orange et rose pour donner un effet réussi, avec des finitions en blanc, pour faire apparaître les trois bandes d’adidas et le logo de l’arrière des Wolves, respectivement sur le talon et la languette.

La A.E. 2 « Tie Dye » est attendue pour ce week-end sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

Notre verdict de la A.E. 2 :

Adidas s’est offert l’une des plus belles prises de ces dernières années en misant sur Anthony Edwards. La marque aux trois bandes avait réussi à façonner une identité singulière à la première chaussure signature d’ « Ant-Man » et était donc très attendue pour cette nouvelle mouture.

La A.E. 2 se présente dans la continuité de sa grande sœur au niveau technique, avec une semelle inchangée, aux caractéristiques parfaites pour le style explosif d’Anthony Edwards, proche du sol, vif et exigeant sur ses appuis. Les qualités d’adhérence, de rebond sont bien là, le maintien de l’avant du pied et du talon ont été soignés… Tout y est pour avoir les doigts de pied prêts à rayer le parquet.

L’innovation au niveau du design est à laisser à l’appréciation de chacun. Plus classique, mais tout aussi efficace pour certains, moins risqué et donc forcément moins surprenant pour d’autres. Le grand public semble pour l’instant avoir répondu favorablement à l’inspiration d’adidas pour cette A.E. 2, et le principal intéressé n’a pas tardé à mettre en valeur ses atouts.