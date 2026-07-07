Les Valkyries passent la cinquième à Washington

« L’équipe passe avant les individualités ». Natalie Nakase avait déjà loué la force du collectif de cette équipe de Golden State et sa volonté de défendre dur après la victoire face à Atlanta. À Washington cette nuit, les Valkyries ont confirmé les mots de leur coach, avec une nouvelle victoire construite sur l’engagement, la solidarité et la défense.

Cette fois, c’est Kaitlyn Chen qui a incarné ce succès collectif avec ses 14 points à 6/9 au tir et 4 passes décisives en sortie de banc. Un banc globalement décisif avec 39 points, dont 8 pour Janelle Salaün et 9 pour Tiffany Hayes.

De son côté, Gabby Williams n’a pas forcé, mais elle a tout de même contribué à ce nouveau succès par son activité, avec 2 points, 3 rebonds et 2 interceptions en 17 minutes.

Golden State verrouille après la pause

Après une première mi-temps équilibrée (33-31), les Valkyries ont fait la différence au retour des vestiaires, en signant un 19-7 qui a fait basculer la rencontre. Le tandem Burton-Williams a alors pesé par son intensité, tandis que la paire Hayes-Stokes a sanctionné de loin pour permettre à Golden State de prendre ses distances (40-50).

Kaitlyn Chen s’est ensuite chargée d’enfoncer le clou dans le dernier acte. D’abord avec une passe décisive pour Kaila Charles, puis avec trois paniers de suite, dont un 2+1, avant de trouver Janelle Salaün derrière l’arc pour le 3-points qui a définitivement scellé le sort de la rencontre à une minute de la fin (49-62).

En tenant Washington à 49 points, un nouveau record pour la franchise, Golden State enchaîne donc une cinquième victoire de suite avant d’aller rendre visite au Tempo demain soir. Privées de Sonia Citron, les Mystics ont eu toutes les peines du monde à trouver du rythme en attaque, à l’image de leur 0/11 à 3-points pour commencer la rencontre, avant de terminer à 3/24 dans l’exercice.

Derrière le tandem Austin-Iriafen (11 et 12 points), l’apport du reste de l’équipe a été beaucoup trop limité pour espérer faire tomber une formation de Golden State aussi disciplinée. Ce dimanche, Washington recevra Seattle, autre équipe en difficulté cette saison, pour essayer de repartir du bon pied.