Du poids et de la défense, les grands travaux estivaux d’Ace Bailey

Gros talent offensif mais parfois déroutant, voici en substance les étiquettes qui collaient à Ace Bailey pour son arrivée en NBA. Sa première saison est allée dans ce sens, avec de jolis flashs et quelques cartons mais aussi de sérieuses pistes d’amélioration pour l’ailier du Jazz. Son premier été complet dans la peau d’un joueur NBA est rythmé par les sessions d’entraînement et un peu de Summer League, dont une des compétitions se déroule à Salt Lake City. L’occasion de mettre à l’épreuve son travail de fond des dernières semaines.

Le joueur de 19 ans a un programme simple en tête : « manger et soulever de la fonte » explique-t-il à la Salt Lake Tribune. Comprenez prendre quelques kilos et gagner en stature, alors que Bailey a débarqué chez les professionnels avec de la longueur mais aussi un corps assez frêle, tout juste au-dessus des 90 kilos, pour un joueur appelé à évoluer au poste 3. « Je veux dire que je mange beaucoup » en rit-il. « Les entraîneurs physiques de l’équipe sont avec nous, et ils me poussent tous les jours à soulever des poids que je n’aurais jamais cru être capable de porter. Maintenant, c’est mon pain quotidien. »

Passer d’un potentiel gros scoreur à un vrai « two-way player »

Devenir plus costaud pourrait débloquer une partie du jeu d’Ace Bailey. Plutôt intéressant dans son attaque de cercle, il pourrait encore gagner en efficacité en résistant au contact et trouver ses positions. Et c’est plus encore en défense que Bailey doit se montrer plus physique. Le débutant d’Utah comptait parmi les joueurs les moins efficaces de la ligue la saison passée de ce côté du parquet avec le 523e defensive rating individuel sur 582 joueurs, le 15e plus mauvais parmi les joueurs au-delà des 20 minutes de moyenne.

« A chaque entraînement, nous commençons par de la défense » explique l’ancien joueur de Rutgers quant à son autre priorité de l’été. « Nous y apportons clairement une grosse importance. » La performance de Bailey n’est pas la seule raison de ces chiffres inquiétants, au sein d’une équipe en souffrance pour limiter les équipes adverses. « Ce n’est pas un gros secret, c’est un secteur où nous avons le plus de marge de progression » appuie Steve Wojciechowski, assistant de Will Hardy et en charge de l’équipe de Summer League.

La Summer League comme mise à l’épreuve

Pour sa première sortie, Bailey s’est montré intéressant par son habituelle qualité à se créer ses tirs (10 points à 4/8 en 19’30»), et a semblé avoir gagné en coffre. Mais il a dû regagner le banc prématurément avec des douleurs dorsales, sans que cela ne semble particulièrement inquiéter le Jazz. Utah doit encore disputer deux rencontres dans cette première partie de Summer League, contre Memphis la nuit prochaine, puis le Thunder en back-to-back dans la nuit de mardi à mercredi. L’opportunité pour Ace Bailey de se montrer un peu plus, et de jauger la qualité de ses progrès, alors que sa franchise lui a fixé pour objectif de devenir un joueur « two-way ».

« Il doit montrer les efforts et les fondamentaux en défense qu’il devra mettre en œuvre quand ce seront des vrais matchs NBA » détaille Steve Wojciechowski. « En attaque, il doit montrer sa prise de décision, quand passer le ballon, quand attaquer le cercle, quand shooter tout en étant agressif. La Summer League, c’est le moment de mettre cela en action. C’est le moment de faire cela sur le terrain et voir où vous en êtes. Et avec un peu de chance de voir où il y a du progrès dans tous ces secteurs. »

Avec la Draft de Darryn Peterson, le recrutement il y a quelques mois de Jaren Jackson Jr, et les développement de joueurs comme Keyonte George ou de Cody Williams, le Jazz veut tenter d’enfin procéder au décollage après plusieurs années de reconstruction. Et celle-ci est attendue avec Ace Bailey comme élément moteur.

Ace Bailey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 UTA 72 27:37 44.3 34.4 75.0 1.4 2.8 4.2 1.8 2.7 0.8 1.5 0.7 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.