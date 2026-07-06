Kelsey Mitchell et Aliyah Boston sortent le grand jeu à Las Vegas

Depuis la saison dernière, Indiana a appris à jouer et aussi à gagner sans Caitlin Clark. Alors que la meneuse est toujours convalescente à cause de son dos, la formation de Stephanie White a réappliqué la formule gagnante dans ce cas de figure, avec une grosse défense pour commencer, de l’efficacité sur jeu rapide et l’abattage d’un tandem Mitchell-Boston qui a été impérial, entre les 27 points de la première et le double-double à 18 points et 10 rebonds de la deuxième.

A l’inverse, les Aces cherchent encore la bonne carburation en l’absence d’A’ja Wilson, Chelsea Gray (10 points à 2/11 au tir) et Jackie Young (15 points à 6/13 au tir, 5 ballons perdus) n’ayant pas réussi à tenir le cap sur toute la durée du match.

Kelsey Mitchell pied au plancher

Les deux équipes ont fait jeu égal en première mi-temps et c’était déjà une petite victoire pour Indiana, passé devant grâce au panier au buzzer de Lexie Hull (41-42). Le Fever a su attendre son heure pour finalement faire la différence, sur un 11-2 passé en fin de troisième quart-temps et mené par l’inévitable Kelsey Mitchell (51-64), qui a parfaitement pris le relais après le show Cunningham-Boston au retour des vestiaires.

Pour résister aux tentatives de retour des Aces, le Fever a pu compter sur un nouveau 3-points d’Aliyah Boston, servie par Sophie Cunningham dans le corner, et sur un nouveau panier au buzzer de la possession de Lexie Hull. Kelsey Mitchell a donné le point final depuis la ligne de réparation après avoir provoqué des fautes sur la transition, avant de servir Sophie Cunningham à 3-points (64-82).

Indiana va poursuivre son road trip à l’Ouest dans la bonne humeur avec un déplacement sur le parquet des Sparks ce mercredi. Le lendemain, ce sera à Las Vegas d’essayer de relancer la machine du côté de Portland.