Caitlin Clark et A’ja Wilson élues joueuses du mois en WNBA

La WNBA a dévoilé ses joueuses du mois de juin, et les distinctions reviennent à deux des plus grandes têtes d’affiche de la ligue : Caitlin Clark à l’Est, et A’ja Wilson à l’Ouest.

Côté Est, la meneuse d’Indiana a confirmé son retour au premier plan avec un mois très complet. En juin, Caitlin Clark a ainsi tourné à 21.9 points, 4.0 rebonds et 8.2 passes de moyenne, en organisant plus que jamais le jeu du Fever. Son bilan collectif reste toutefois moyen, avec 6 victoires pour 4 défaites sur le mois.

À l’Ouest, A’ja Wilson poursuit, elle, sa domination. L’intérieure de Las Vegas a été récompensée après un mois à 26.5 points, 10.3 rebonds et 2.9 passes de moyenne. Des chiffres de MVP pour la joueuse des Aces, toujours aussi difficile à contenir près du cercle, et qui a remporté 9 de ses 11 matchs disputés en juin avec Las Vegas.

Ironie de l’histoire, les deux joueuses récompensées par la WNBA sont actuellement blessées, et donc éloignées des parquets au moment de recevoir cette distinction.