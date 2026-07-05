Jonathan Kuminga, l’autre dossier bloqué par LeBron James

Dans une « free agency » dominée par l’attente autour de LeBron James, Jonathan Kuminga fait partie de ces dossiers secondaires qui n’avancent pas aussi vite qu’espéré. Pas par manque d’intérêt, mais parce que son profil, son prix et son avenir dépendent en partie des décisions prises plus haut sur l’échiquier.

Selon Marc Stein et Jake Fischer, les Lakers restent intéressés par l’ailier de 23 ans, dans leur volonté de rajeunir et d’ajouter des qualités athlétiques à leur effectif. Une piste logique sur le papier : Jonathan Kuminga apporterait de l’explosivité et de l’explosivité qui manquaient parfois à Los Angeles cette saison.

Mais les Lakers ne sont pas seuls. Les Cavaliers seraient également dans le coup, alors que Kenny Atkinson connaît très bien le joueur depuis son passage à Golden State. Cleveland pourrait donc représenter une destination crédible si la franchise conserve suffisamment de marge financière pour agir.

Tout dépend aussi de LeBron James. Si les Cavaliers doivent garder de la flexibilité pour tenter de faire revenir le « King », ils ne peuvent pas se précipiter sur un dossier comme celui de Jonathan Kuminga.

Le Congolais doit donc attendre de voir les gros dominos tomber pour voir quelles options restent ouvertes pour lui.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.4 0.9 1.3 0.3 12.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.