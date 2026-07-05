Simone Fontecchio déjà conquis par le duo Giannis – Adebayo

Même si le transfert de Giannis Antetokounmpo ne sera officialisé qu’à partir du 6 juillet en raison des règles de la NBA, l’enthousiasme est déjà palpable du côté du Heat. De retour à Miami avec un contrat minimum d’un an, Simone Fontecchio se montre particulièrement enthousiaste à l’idée d’évoluer aux côtés du double MVP.

« Giannis va rendre la vie beaucoup plus facile à tous ses coéquipiers », assure l’ailier italien. « J’ai parlé avec des joueurs qui ont évolué avec lui. Pour un shooteur, c’est exactement le genre de joueur avec lequel on rêve de jouer. Il va créer beaucoup plus d’espaces. J’espère pouvoir lui rendre la pareille. »

« En défense, ils peuvent être le meilleur frontcourt de la NBA »

Fontecchio se projette déjà sur l’association entre Antetokounmpo et Bam Adebayo, qu’il considère comme l’une des plus redoutables de la ligue.

« En défense, ils peuvent être le meilleur frontcourt de la NBA. Offensivement, avec leur puissance et leur impact physique, ce sera passionnant à voir. Je suis persuadé qu’Erik Spoelstra trouvera la bonne formule. Il l’a déjà fait l’an dernier avec une attaque complètement renouvelée. »

L’entraîneur floridien devra effectivement reconstruire une partie de son collectif après le départ de plusieurs joueurs majeurs. Pour faire venir Giannis Antetokounmpo, le Heat a dû se séparer de Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. et Kasparas Jakucionis.

Fontecchio reconnaît que ces départs ne seront pas anodins, mais le bouleversement de l’effectif n’a pas remis en cause son envie de rester en Floride.

« Je voulais rester à Miami. La semaine dernière, le club m’a expliqué qu’il n’avait quasiment aucune marge de manœuvre financière, mais cela n’a rien changé à ma décision. Je voulais poursuivre ce que j’avais commencé ici. Avec l’arrivée de Giannis, il y a une opportunité énorme pour la franchise et pour toute la ville. »

Convaincu par Erik Spoelstra

Avant de signer son nouveau contrat, Fontecchio avait tout de même souhaité échanger avec Erik Spoelstra. Non pas pour obtenir des garanties, mais pour mieux comprendre la place qu’il pourrait occuper dans ce nouveau projet.

« Je voulais simplement entendre son projet. Ce n’était pas une question de me convaincre, j’avais déjà pris ma décision. Mais discuter avec lui et savoir qu’il souhaitait me conserver a conforté mon choix. »

L’ailier de 30 ans assure d’ailleurs ne pas s’inquiéter de son futur temps de jeu. « Je ne suis pas du genre à demander des garanties. Je connais mon rôle. Je serai prêt quand on fera appel à moi, sans jamais me plaindre. »

Dans un effectif remodelé autour du duo Giannis Antetokounmpo – Bam Adebayo, Fontecchio sait donc qu’il devra gagner sa place. Mais avec son adresse extérieure, son sérieux et son profil de joueur sans ballon, il a aussi de vraies raisons de croire qu’il peut trouver sa place dans le nouveau Heat.