Deux nouveaux coloris pour la MB.05 Lo

De sortie depuis le début des beaux jours, la MB.05 Lo est de retour sur le devant de la scène. Cette fois, la nouvelle version de la cinquième chaussure signature de LaMelo Ball est de retour en deux nouveaux coloris : « Lavender Alert » et « White-Grey ».

Le premier coloris se présente d’un violet couleur lavande avec des finitions en gris. Le deuxième apparaît avec une tige en gris blanc et une semelle blanche. Parmi les finitions, on retrouve la mention « Not From Here » sur la languette, et un nouveau motif au niveau du talon tiré de l’un des nombreux tatouages du joueur, remplaçant le traditionnel logo phénix. À noter que la tige est composée d’au moins 20 % de matériaux recyclés.

Quatre coloris de la MB.05 Lo sont désormais à retrouver au prix de 115 euros sur Basket4Ballers.

Notre verdict de la MB.05 :

Pari réussi pour la MB.05 qui continue d’en mettre plein les yeux par son style et ses coloris uniques. La ligne signature de LaMelo Ball a trouvé sa structure au niveau technique qui offre de bonnes garanties en termes de confort et de traction, avec un petit plus apporté cette année au maintien du pied.

Puma et le meneur des Hornets ont en effet misé sur un design toujours plus saisissant, dans le plus pur style de la collection, pour permettre à cette cinquième version de se démarquer. Les fameux « scratchs ailés » pour recouvrir les lacets forment la touche spéciale MB.05, au même titre que le motif de crâne moulé sous le talon, et bon nombre d’autres nouveaux détails.