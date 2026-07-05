Le Fire de Carla Leite rallume sa flamme à Seattle

Le Fire mettait fin à son road-trip de quatre matchs avec un dernier arrêt à Seattle. Sur ce premier quart-temps, l’attaque de Portland peine à se mettre en route. Les joueuses d’Alex Sarama perdent sept ballons. Le Storm en profite pour créer un premier écart et mener 20-10 après dix minutes.

Après n’avoir mis que deux tirs dans le premier quart-temps, le Fire se repose sur Carla Leite (20 points, 3 rebonds, 4 passes) pour se mettre en route. La Française convertit un 2+1 avant de servir Emily Engstler à 3-points. La meneuse tricolore profite d’une faute de Flau’jae Johnson pour réussir un deuxième «and one» et donner l’avantage aux visiteuses (23-21). Jusqu’à la mi-temps, les deux formations s’échangent les paniers et Portland mène d’une courte tête (32-30).

À la reprise, Carla Leite dépasse Jade Melbourne et réussit un nouveau panier dans la raquette. L’Australienne tente de l’arrêter, mais elle commet une faute, envoyant la Française tirer un lancer franc qu’elle réussit. Dominique Malonga (22 points, 5 rebonds) répond, mais le Fire se détache au fil des minutes suivantes. L’écart atteint les neuf unités, mais Emily Engstler perd un nouveau ballon, permettant à Stefanie Dolson de finir tranquillement au contre-attaque avant d’entrer dans le dernier acte (54-47).

Carla Leite a le dernier mot sur Dominique Malonga

Tout au long de ce quatrième quart-temps, Seattle tente de revenir au score, sans succès. Dominique Malonga réduit l’écart à cinq points sauf que Bridget Carleton lui répond à 3-points alors que le Fire était maladroit derrière l’arc depuis le début de la rencontre. À deux minutes du terme, Natisha Hiedeman décoche une flèche à longue distance, mais Bridget Carleton et Megan Gustafson enchaîne cinq points pour mettre le Fire à l’abri (71-63).

Alors qu’il ne reste qu’une minute à jouer, Seattle tente une dernière remontée grâce à Dominique Malonga. La Française plante un premier tir à 3-points et le Storm est contraint d’envoyer Carla Leite tirer deux lancers francs, que l’ancienne des Valkyries réussit.

Sur la possession suivante, Dominique Malonga se loupe à mi-distance. Le Storm profite de la perte de balle immédiate de Carla Leite pour obtenir une opportunité de revenir à deux possessions. Dominique Malonga plante un nouveau panier primé, mais Carla Leite est, encore une fois, envoyée aux lancers francs et réalise un nouveau 2/2. Finalement, Portland s’impose 77 à 72 et voit sa série de trois défaites consécutives prendre fin.