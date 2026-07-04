Kam Jones rebondit à Milwaukee

Kam Jones n’aura pas attendu longtemps avant de retrouver une équipe. Selon Michael Scotto, de HoopsHype, l’ancien meneur des Pacers s’est engagé avec les Bucks via un « two-way contract ».

Un retour aux sources pour le joueur de 24 ans, formé à Marquette, où il avait passé quatre saisons avant d’être sélectionné par les Pacers en 38e position de la Draft 2025. Mais après une seule saison dans l’Indiana, il avait été envoyé aux Bulls pour permettre à la franchise d’Indianapolis de récupérer Braden Smith à la Draft.

Kam Jones n’aura finalement jamais joué sous le maillot des Bulls, qui ont décidé de le couper un peu plus tôt dans la semaine. La franchise de l’Illinois devra toutefois lui verser un peu plus d’un million de dollars.

À Milwaukee, Kam Jones va donc tenter de repartir de l’avant après une première saison compliquée. Retardé par une blessure au dos, il n’avait débuté qu’à la mi-décembre avec Indiana, avant de disputer 37 rencontres dans une équipe largement diminuée. En 16.6 minutes de moyenne, il avait montré une vraie capacité à organiser le jeu, mais son adresse extérieure et son efficacité globale avaient été insuffisantes.

Dans un effectif des Bucks qui cherche toujours des solutions à moindre coût en bout de rotation, Kam Jones aura une opportunité de prouver qu’il peut devenir un meneur gestionnaire fiable, tout en retrouvant de l’adresse.

Kam Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 IND 37 16:39 40.2 29.3 50.0 0.4 1.2 1.6 3.2 1.1 0.5 1.0 0.0 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.