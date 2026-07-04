Serbie : retour gagnant et brillant pour Nikola Jokic

De retour avec la sélection serbe pour les qualifications à la Coupe du monde 2027, Nikola Jokic n’a pas manqué ses retrouvailles avec le maillot national. Le triple MVP NBA a guidé la Serbie vers un large succès face à la Suisse (97-73), vendredi à Fribourg, validant au passage la qualification de son équipe pour le deuxième tour et éliminant les Suisses de la course.

Dans les tribunes de la BCF Arena, un spectateur de marque : Jamal Murray venu soutenir son coéquipier des Nuggets.

Sans jamais forcer son talent, Nikola Jokic a rapidement pris le contrôle de la rencontre. Après trois quart-temps, il compilait déjà 15 points et 10 rebonds, permettant à la Serbie de creuser progressivement l’écart.

Le pivot de Denver a finalement bouclé son match avec 22 points, 14 rebonds et 7 passes décisives, sans la moindre perte de balle. Il affiche également la meilleure évaluation de la rencontre (35).

Nikola Jovic se montre

Pour Nikola Jokic, il s’agissait de sa première apparition dans ces qualifications depuis 2022, lorsqu’il avait aidé la Serbie à décrocher son billet pour la Coupe du monde 2023. C’était aussi sa première sortie sous les ordres du nouveau sélectionneur Dusan Alimpijevic, nommé après le départ de Svetislav Pesic à l’issue de l’Euro 2025.

Malgré l’écart final, la Suisse a longtemps tenu tête aux favoris. Dans le sillage d’Alexander Schumacher (19 points), les Helvètes sont restés au contact pendant près de trois quart-temps, confirmant que leur courte défaite à Belgrade lors du match aller n’avait rien d’un accident.

Mais la profondeur de l’effectif serbe a fini par faire la différence, et Nikola Jovic a lui aussi inscrit 22 points, partageant le statut de meilleur marqueur de la rencontre avec Jokic.

Avec cette victoire, la Serbie valide officiellement sa qualification pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2027. Les hommes de Dusan Alimpijevic tenteront désormais de conclure cette phase sur une bonne note lundi à Belgrade face à la Bosnie-Herzégovine.