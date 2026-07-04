Caitlin Clark condamne le harcèlement subi par Alyssa Thomas

Toujours convalescente après avoir été touchée au dos, et forfait pour le déplacement de dimanche à Las Vegas, Caitlin Clark a tout de même pris le temps de se présenter devant la presse. Objectif : tenter de calmer une polémique qui a largement dépassé le cadre du terrain.

Dix jours plus tôt, face au Mercury, la meneuse du Fever s’était retrouvée au sol après un contact avec Alyssa Thomas, qui avait ensuite posé son bras au niveau de sa gorge. L’action avait rapidement enflammé les débats, avant de prendre une tournure beaucoup plus inquiétante lorsque la joueuse de Phoenix a expliqué avoir été victime d’un flot de haine et d’insultes racistes.

Régulièrement ciblée elle aussi, Caitlin Clark a donc tenu à rappeler que ce type de comportement était inacceptable, peu importe le contexte ou la rivalité entre les équipes.

« Le harcèlement, la haine… Rien de tout cela n’est acceptable », a-t-elle déclaré. « On ne devrait jamais avoir à le remettre en question. Je l’ai toujours dit haut et fort, et c’est vraiment ce que je crois. C’est comme ça que j’ai été élevée. Rien de tout ça n’est acceptable, et je ne souhaite à personne de vivre ça. »

« Un très mauvais service au reste de notre ligue »

La décision de la WNBA de sanctionner Alyssa Thomas après coup n’a ensuite fait que relancer la polémique, tout en ravivant les attaques dont l’intérieure du Mercury faisait déjà l’objet. Pour Caitlin Clark, l’affaire a surtout fini par occulter le reste de l’actualité de la ligue.

« Quand j’ai allumé la télévision dimanche, alors que le match avait eu lieu mercredi, tout le monde ne parlait encore que de ça », a-t-elle regretté. « J’ai l’impression que ça a rendu un très mauvais service au reste de notre ligue. Je comprends qu’il faille en parler… mais continuer à enfoncer le clou encore et encore pour que le récit prenne une autre tournure, c’est vraiment inacceptable. »

De son côté, la WNBA a enforcé ses dispositifs de lutte contre la haine en ligne, notamment pour mieux identifier les auteurs de menaces ou d’insultes, mais aussi pour accompagner les joueuses sur le plan psychologique.

Le syndicat des joueuses a également réagi dans un mémo interne, en invitant ses membres à signaler tout comportement menaçant ou irrespectueux, et à utiliser les ressources mises à leur disposition.

« Nous savons que les débats animés et le soutien passionné des fans font partie du sport. Les menaces, le harcèlement et surtout les menaces de mort visant une joueuse ou les membres de sa famille n’en font pas partie. C’est inacceptable et cela doit être condamné sans équivoque, publiquement et immédiatement », est-il écrit. « Si vous recevez des messages menaçants ou inquiétants, n’oubliez pas que votre équipe et la WNBPA disposent de ressources de sécurité pour vous soutenir. Votre sécurité et celle de vos proches restent notre priorité absolue. »