Neemias Queta prolonge jusqu’en 2031 avec les Celtics

Neemias Queta est récompensé pour sa patience et sa progression. D’après ESPN, le pivot des Celtics va signer une prolongation de quatre ans et 56 millions de dollars avec Boston, qui a également activé son option pour la saison prochaine. L’intérieur est désormais lié à la franchise jusqu’en 2031 !

C’est une belle ascension pour le Portugais, choisi au deuxième tour de la Draft 2021 par les Kings. Passé par Sacramento sans parvenir à s’y installer, il avait ensuite enchaîné les contrats précaires : trois « two-way contracts », puis plusieurs contrats de courte durée, toujours avec l’idée de devoir prouver sa place dans la ligue.

À Boston, Neemias Queta a fini par trouver le contexte idéal. Utilisé comme pivot chargé d’apporter son énergie tout en étant capable de protéger le cercle, de remonter rapidement le terrain et de peser au rebond offensif, il s’est progressivement rendu indispensable dans la rotation intérieure des Celtics. Cette saison, il tournait à 10.2 points et 8.4 rebonds de moyenne, confirmant qu’il pouvait avoir un vrai rôle dans une équipe ambitieuse.

Pour Boston, cette prolongation permet aussi de sécuriser un profil précieux dans une NBA où les pivots mobiles, durs au mal et efficaces sans ballon sont particulièrement recherchés. Sans avoir besoin de systèmes pour lui, Neemias Queta apporte de la taille, de l’impact physique et une présence constante près du cercle.

Avec Mitchell Robinson également signé, les Celtics ont ainsi un solide duo de pivots dans leur raquette.

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8:00 44.7 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 5:48 66.7 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 28 11:54 64.4 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5 2024-25 BOS 62 13:55 65.0 0.0 75.4 1.4 2.4 3.8 0.7 1.7 0.3 0.6 0.7 5.0 2025-26 BOS 76 25:21 65.3 12.5 70.3 3.0 5.3 8.4 1.7 2.8 0.8 1.0 1.3 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.