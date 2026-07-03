California Classic et Salt Lake City : la Summer League lance son été

La Draft est passée, la « free agency » a déjà bien animé le début de l’été, et la NBA bascule désormais vers la Summer League. Comme chaque année, c’est l’occasion de découvrir les rookies, de revoir certains jeunes joueurs en quête de minutes, et d’observer les premières connexions dans des effectifs encore en construction.

Le grand rendez-vous reste évidemment la Summer League de Las Vegas, programmée du 9 au 19 juillet. Mais avant cela, deux autres compétitions plus réduites vont lancer les hostilités : la California Classic, qui débute ce vendredi, puis la Salt Lake City Summer League, à partir de samedi.

La California Classic

Huit équipes seront sur le pont entre ce vendredi et le 6 juillet, avec des rencontres organisées au Chase Center, à San Francisco, et au Golden 1 Center, à Sacramento. On retrouvera les Nets, les Lakers, le Heat, les Bucks, les Kings, les Spurs et les Warriors.

Pourquoi seulement sept franchises citées ? Parce que Golden State présentera deux équipes : les « Gold » et les « Blue ». Les premiers évolueront au Chase Center, tandis que les seconds joueront à Sacramento.

Ce sera notamment l’occasion de suivre Yaxel Lendeborg, choisi en 11e position de la Draft par les Warriors, qui sera intégré à l’équipe « Gold ». Du côté de Brooklyn, Mikel Brown Jr., sélectionné en 6e position, devrait également attirer l’attention, alors que les Nets poursuivent leur reconstruction autour d’un noyau très jeune.

Le calendrier complet de la California Classic est disponible sur le site de la NBA.

Salt Lake City Summer League

La deuxième étape débutera samedi, et se poursuivra jusqu’au mardi 7 juillet, avec quatre franchises au programme : les Hawks, le Thunder, les Grizzlies et évidemment le Jazz, hôte de l’événement.

Chaque équipe affrontera les trois autres, dans un format court mais toujours précieux pour les staffs. L’attraction principale sera évidemment Darryn Peterson, deuxième choix de la dernière Draft, très attendu par les supporters d’Utah.

Mais il ne sera pas le seul rookie à surveiller. Les Grizzlies pourront donner ses premières minutes à Cameron Boozer, troisième choix de la Draft, tandis qu’Oklahoma City devrait permettre à Aday Mara, choisi en 12e position, de prendre ses marques dans un effectif déjà très ambitieux.

Côté français, il faudra en revanche patienter : aucun Tricolore n’apparaît dans les rosters annoncés pour ces deux premières ligues d’été, Nolan Traoré étant notamment forfait avec Brooklyn après une intervention au genou.